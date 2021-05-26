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В МИДе заявили о претензиях РФ к США по выполнению ДСНВ

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У России есть претензии к США по выполнению ДСНВ (Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений). Об этом сообщила в среду, 26 мая, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

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«Российско-американский договор о СНВ не запрещает сторонам модернизацию и замену своих стратегических наступательных вооружений при важном условии соблюдения ими заложенных в данное соглашение количественных лимитов и некоторых других ограничений. Поэтому сам факт проведения Вашингтоном подобных модернизационных мероприятий в отношении своих ядерных вооружений и обслуживающего его комплекса не противоречит международным обязательствам США», — объяснила она.

Захарова отметила, что Россия внимательно отслеживает усилия США в этой сфере, в том числе и в вопросе увеличения финансирования. Как объяснила официальный представитель МИД РФ, у России есть «конкретные и обоснованные» претензии к выполнению ДСНВ со стороны США, однако они касаются не модернизации ядерного комплекса, а переоборудования средств стратегических наступательных вооружений.

«Оно (переоборудование средств СНВ. — Ред.) осуществлено таким образом, что не позволяет нам удостовериться в том, что эти средства утратили способность использоваться для применения ядерного оружия. А это требование, заложенное в договоре <…>. Мы добиваемся от американской стороны строго выполнения всех положений ДСНВ, эта работа будет продолжена», — отметила она.

Ранее, 11 мая, постпред США Роберт Вуд на конференции по разоружению в Женеве подтвердил, что Москва и Вашингтон придерживаются своих обязательств по ДСНВ. Он подчеркнул, что обе страны несут ответственность друг перед другом в рамках режима проверки, предусмотренного договором, и что продление договора делает мир безопаснее.

В апреле Россия и США обменялись данными по ядерным арсеналам в рамках ДСНВ. Обмен этим данными происходит раз в полгода. В последний раз страны обменивались данными по количеству ракет и ядерных боеголовок 1 сентября прошлого года. Согласно опубликованным данным, Россия за полгода увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США сократили на 100.

24 мая МИД РФ опубликовал данные о суммарном количестве стратегических наступательных вооружений в рамках ДСНВ по состоянию на март текущего года. Согласно документу, США нарушили установленный в договоре лимит на 101 единицу за счет пусковых установок и тяжелых бомбардировщиков.

В конце января лидеры России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, продление действия ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа. Затем Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение, и после этого Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ.

3 февраля соглашение вступило в силу. Договор в существующем виде без каких-либо изменений или дополнений будет действовать до 5 февраля 2026 года.

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