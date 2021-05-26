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Европейский регулятор призвал авиакомпании избегать пространства над Белоруссией

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Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) рекомендовало авиакомпаниям избегать воздушного пространства Белоруссии до выяснений обстоятельств инцидента с самолетом Ryanair. Заявление агентства опубликовано 25 мая на сайте EASA.

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«Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации», — указывает агентство.

По мнению EASA, действия, предпринятые властями республики, равносильны созданию повышенного риска для безопасности полета.

«Они поставили под сомнение способность Беларуси обеспечивать безопасную воздушную навигацию», — говорится в документе.

В связи с этим EASA рекомендовало авиакомпаниям пользоваться воздушным пространством Беларуси лишь в случае крайней необходимости.

Накануне стало известно, что самолеты белорусских авиакомпаний не смогут летать через воздушное пространство Великобритании, не получив предварительно специального разрешения. 25 мая «Белавиа» остановила полеты на Украину с 26 мая по 31 августа в связи с решением Киева прекратить авиасообщение с Белоруссией.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

Страны Запада резко раскритиковали Минск, сравнив инцидент с самолетом с угоном. На следующий день на саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз.

В ЕС также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на санкции и провокации Запада Минск будет реагировать жестко.

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