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Во Всемирном банке заявили о рисках перегрева рынка ипотеки в России
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Во Всемирном банке заявили о рисках перегрева рынка ипотеки в России

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Быстро растущий ипотечный рынок в России, поддерживаемый государством, еще не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого растет. Об этом говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике, обнародованном в среду, 26 мая.

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«При том, что качество ипотечных кредитов не показывает каких-либо признаков ухудшения (доля проблемных ипотечных кредитов в настоящее время составляет 3,4%), повышение спроса привело к перегреву рынка недвижимости в некоторых регионах», — отмечается в докладе.

Указывается, что доступность жилой недвижимости может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между снижающимися доходами населения и растущими ценами на недвижимость. Если же стоимость жилья продолжит расти при стагнации реальных располагаемых доходов домохозяйств, долговая нагрузка заемщиков по вновь выданным ипотечным кредитам увеличится.

Это, в свою очередь, может повысить кредитные риски в банковской системе, если кредиторы начнут лояльнее подходить к оценке платежеспособности заемщиков для поддержания или стимулирования роста кредитования, отметили во Всемирном банке.

В докладе подчеркивается, что в настоящее время ожидается принятие решения правительства России о новом продлении программы льготной ипотеки. Есть вероятность, что она продолжится только в ряде регионов с низким уровнем спроса.

Программу субсидирования ипотечной ставки в России ввели в апреле 2020 года, чтобы поддержать строительную индустрию и покупателей жилья в условиях пандемии коронавируса. Она должна была закончиться в ноябре, но ее продлили до 1 июля 2021 года. В рамках этой программы ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройках составляет не более 6,5%, а размер минимального первоначального взноса —15%.

Ранее в среду «Известиям» рассказали в Банке России, что с 1 августа регулятор ужесточит для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом — будет повышена надбавка к коэффициентам риска с соотношением «кредит/залог» от 80 до 85%. Повышение надбавок должно снизить привлекательность для банков кредитов с низким первоначальным взносом и обеспечить устойчивость финансовых организаций к потенциальным стрессовым сценариям.

По итогам I квартала этого года уровень закредитованности россиян оказался рекордным, превысив 20,8 трлн рублей. Долговая нагрузка составила 11,7% от доходов жителей страны, что стало историческим максимумом.

Президент России Владимир Путин 15 февраля поручил правительству совместно с ЦБ представить предложения по реализации льготных программ по ипотеке в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки для семей, в которые двое и более детей.

Кабмин может принять решение об условиях продления льготной ипотеки в середине июня.

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