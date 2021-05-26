Более 60% участников системы маркировки оказались ИП

В государственной системе маркировки зарегистрировались более 500 тыс. участников, из которых более 300 тыс. — это индивидуальные предприниматели (ИП). Об этом говорится в сообщении Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки, поступившем в «Известия» в среду, 26 мая.

«Производители, импортеры и другие участники оборота продолжают активно подключаться к системе маркировки. На сегодняшний день в базе данных зарегистрированы 517 607 участников оборота, из них 317 843 — индивидуальные предприниматели», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова.

По его словам, из общего числа подключившихся к системе 199 764 участников — юридические лица.

Система должна вытеснить нелегальный рынок и дать возможность ИП нарастить продажи. С введением маркировки для малого бизнеса многие сервисы, например электронный документооборот, станут доступнее. Индивидуальные предприниматели получат инструмент автоматизации с помощью личного кабинета, что позволит контролировать движение производимых товаров.

Отмечается, что из-за роста спроса на оборудование для маркировки появятся доступные для малого бизнеса модели, ранее отсутствующие на рынке.

Маркировку ввели в России для снижения доли контрафактных и фальсифицированных товаров, обеспечения потребителей качественной и безопасной продукцией и создания конкурентной среды для бизнесменов.

Сейчас обязательной маркировке подлежат товары фармацевтической, табачной, меховой, обувной, парфюмерной отраслей, шины и продукция легкой промышленности. С 1 июня 2021 года маркировка станет обязательной для производителей молочной продукции. Проводятся эксперименты по маркировке пива и пивных напитков, бутилированной воды, БАДов, велосипедов и кресел-колясок.

Ранее, 20 мая, «Известия» сообщали, что в Уголовном кодексе России появится наказание за подделку маркировки. Соответствующий законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК РФ могут принять в июне. Чтобы избежать давления на бизнес, кабмин предложил установить шестимесячный переходный период, чтобы бизнесмены смогли адаптироваться к новым нормам.

В качестве наказания за такое деяние нарушителей предлагается штрафовать на суммы до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо ввести принудительные работы на период до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев.