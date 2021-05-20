Штрих-срок: в УК появится наказание за подделку маркировки

В Уголовном кодексе появится наказание за подделку маркировки товаров. Как выяснили «Известия», такой законопроект правительства с поправками в статью 171.1 УК РФ может быть принят в июне . Чтобы избежать давления на бизнес, кабмин предлагает установить переходный период длиной в шесть месяцев, так предприниматели смогут адаптироваться к новым нормам. В большинстве фракций Госдумы готовы законопроект поддержать. Эксперты также считают новые нормы обоснованными.

Чтобы бизнес подготовился

Как выяснили «Известия», Госдума в июне рассмотрит законопроект «О внесении изменений в статью 171.1 УК РФ». В документе правительство предлагает дополнить ее нормами ответственности за нанесение заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров, сообщается в пояснительной записке (есть в распоряжении «Известий»).

Также в ней говорится, что применение поддельных средств идентификации — это один из возможных способов легализации незаконных товаров, которые могут представлять опасность для потребителя, при этом для недобросовестных участников оборота создается возможность ухода от уплаты налогов и таможенных платежей . В документе также указано, что в случае подделки маркировки незаконный оборот промышленной продукции негативно влияет на экономику государства.

В качестве наказания за такое деяние правительство предлагает ввести штраф до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет; либо принудительные работы на период до трех лет; либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за шесть месяцев .

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, предлагают наказывать штрафом в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет.

Если речь идет о крупном размере фальсификата, то виновные наказываются штрафом до 400 тыс. рублей или в сумме зарплаты или иного дохода осужденного за период до двух лет. Либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. или в размере зарплаты за период до полугода.

Чтобы снизить давление на бизнес, а также избежать необоснованного привлечения юрлиц и индивидуальных предпринимателей к ответственности, авторы законопроекта предлагают после его принятия установить переходный период в течение шести месяцев со дня опубликования закона.

Документ уже получил поддержку правового управления Госдумы , которое впрочем считает, что нужно внести изменения и в другие статьи УК.

Как утверждается в заключении (имеется в распоряжении «Известий»), необходимо также рассмотреть вопрос о внесении аналогичных изменений в ст. 327.1 УК РФ. Таким образом установив ответственность за изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных средств идентификации для маркировки товаров, а также за использование заведомо поддельных средств идентификации для маркировки.

Как заявили «Известиям»в пресс-службе Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ), который непосредственно отвечает за маркировку товаров в России, по данным ТИАР-Центра, оборот контрафактных непродовольственных товаров в 2019-2020 годах достиг 5,2 трлн рублей, что сопоставимо с 4,7% ВВП страны . Сходную долю в нем занимает, например, АПК. Объем недополученных бюджетом страны налогов только в части НДС достигает 533 млрд .

Среди наиболее подделываемых категорий одежда и обувь (29%), парфюмерия (10%). По данным научно-исследовательского финансового института Минфина, доля незаконного оборота мороженого составляет 21,51%, отметили в пресс-службе ЦРПТ.

— Оператор поддерживает любые решения правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота, — добавили в пресс-службе .

Когда законопроект вносился в Госдуму, в пресс-службе Минпромторга аргументировали его необходимость тем, что все участники оборота должны одинаково выполнять законодательные требования и нести ответственность за нарушения.

— Ранее УК предусматривал ответственность только за оборот немаркированных товаров. Теперь ликвидируется правовой пробел, при котором участники оборота не несли ответственности за действия, связанные с нанесением заведомо ложных данных на упаковки при их маркировке, — разъяснили «Известиям» в пресс-службе ведомства . ​​​​​

Наказывать надо

В большинстве фракций Госдумы заявили о готовности поддержать новые нормы.

— Эта инициатива очень важная и будет хорошим дополнением к борьбе с фальсификатом в целом, в самых разных направлениях. Мы должны обезопасить наших граждан от товаров, которые не соответствуют стандартам качества и могут причинить вред их здоровью , — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

— Если подделка маркировки существует, то, безусловно, за нее надо наказывать, так как за этим может скрываться недоброкачественный и опасный товар . Поэтому, думаю, мы это поддержим, — сообщил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов также считает, что легализовать рынок необходимо, поэтому наказание должно быть прописано.

— Например, некоторые лекарства, маркировка которых была введена относительно недавно, не только не лечат, но и калечат. Поэтому правильно, что за подделку должна существовать ответственность, — заявил он «Известиям».

Член КПРФ, первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев отнесся к новой норме с осторожностью.

— Думаю, что поддержать можно. Но надо сделать так, чтобы не получилось как с вводом маркировки, когда бизнес обязали ее ввести, а марки были не готовы. Конечно, нужен переходный период, думаю, что шесть месяцев вполне достаточно , хотя мы всё равно внимательно изучим законопроект, когда будем его принимать, — пояснил парламентарий «Известиям».

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев считает, что фальсификат — это актуальная проблема, с которой не раз сталкивался каждый гражданин. Очевидно, что товары с поддельной маркировкой — низкого качества и не соответствуют цене. Также они могут быть опасны для жизни, поэтому ответственность за это деяние надо было ввести уже давно, считает эксперт.