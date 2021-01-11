Сделано для России: мировые бренды предложили обязать помечать товары для РФ

ФАС предложила делать пометки на упаковках товаров западных брендов, которые были сделаны на предприятиях в России. Это позволит потребителю понять, что качество продукта может отличаться от аналогичного импортного производства, считают в службе. Например, на упаковке может быть написано, что товар сделан в соответствии с нормами ЕАЭС или РФ. ФАС предложила внести такие поправки в технический регламент о маркировке, а также в закон о защите прав потребителей. Об этом «Известиям» рассказали в службе. Такие нормы могут решить проблему «двойных стандартов», когда компании производят товары в России и, например, в Европе под одним брендом.

Метка качества

В России продукция международных брендов должна быть дополнительно промаркирована, если качество товаров отличается от, предположим, европейских аналогов, считают в ФАС. Об этом «Известиям» сказали в пресс-службе ведомства. Служба предлагает узаконить дополнительные, более информативные пометки на упаковке. Их содержание компании могут выбрать самостоятельно, предварительно согласовав их с ФАС. Это может быть фраза «Продукция адаптирована к требованиям качества и безопасности ЕАЭС», привели пример в службе. Такая маркировка позволит не вводить покупателей в заблуждение, а также не создаст у них необоснованных ожиданий от товара, уверены в ФАС.

Сделано для России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Служба предлагает внести изменения в технические регламенты ЕАЭС относительно маркировки товаров, а также в закон «О защите прав потребителей». Кроме того, в ведомстве полагают, что реализацию товаров, состав и свойства которых отличаются от продающихся под тем же брендом за рубежом, нужно считать недобросовестной конкуренцией. Исключением могут быть случаи, если на упаковке сделана специальная пометка. Такие положения стоит внести в закон «О защите конкуренции», считают в ФАС. Служба уже направила эти предложения в правительство.

Имя прежде всего

В ФАС напомнили о результатах исследования потребительского поведения, проведенного по заказу Европарламента. Западные специалисты выяснили, что при покупке товаров люди на первое место ставят их качество, а уже потом доступность, при этом граждане ориентируются на крупные и известные европейские бренды. Именно они являются для людей гарантией качества продукции: репутация производителя обеспечивает доверие к составу товара, в итоге это влияет на решение о приобретении товара.

ФАС считает, что российские потребители также принимают во внимание глобальную репутацию бренда, когда делают выбор между продукцией мировых и российских брендов.

— Если качество товаров международных производителей не соответствует европейским образцам, то их преимущество перед другими изготовителями является необоснованным, — уточнили в ФАС.

Сделано для России Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Такая тактика может причинить убытки другим участникам рынка, полагают в службе. Поэтому производители должны проинформировать потребителя о качестве и свойствах своего товара — в первую очередь с помощью очевидных различий в упаковке товара, считают в ведомстве.

Например, в 2019 году ФАС уличила компанию Lindt & Sprüngli (шоколад и конфеты Lindt) в «двойных стандартах». Служба выяснила: производитель продает в России адаптированную для локального рынка продукцию. В отечественном и европейском шоколаде различается содержание органических кислот. Между тем на упаковке есть слова «стандарт», «традиции» и «качество». По мнению службы, это формирует у потребителя впечатление, будто ему предлагают такой же товар, который продают в странах Западной Европы.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сказали, что не получали предложения ФАС. В Минпромторге не ответили на запрос по существу, ведомство переадресовало вопросы в антимонопольную службу.

Новая старая норма

Действующее законодательство ЕАЭС уже предусматривает, что всю продукцию, которую выпускают в оборот на территории стран — участниц союза, в обязательном порядке маркируют знаком EAC, напомнил «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Алексей Поповичев. Это значит, что товары соответствуют техническим регламентам и компании подтвердили это — например, сертифицировали продукцию. Поэтому требование, которое предлагает ФАС, избыточно, уверен эксперт.

Он напомнил об исследовании Европейской комиссии 2019 года. Специалисты проверили почти 1,4 тыс. образцов 128 пищевых продуктов, которые отобрали в 19 странах. У трети проб нашли различия в рецептуре. Но в ЕК заявили, что это не говорит о худшем качестве продуктов. Тем более различия в рецептуре не были связаны с какими-либо конкретными государствами. То есть специалисты не нашли доказательств, что в качестве товаров есть дискриминация по линии Восток–Запад.

Сделано для России Фото: РИА Новости/Александр Вильф

В России не существует законодательного понятия качества, никакой нормативно-правовой акт его не раскрывает, отметил Алексей Поповичев. В этой ситуации неясно, как оценить это свойство в товарах, тем более придать ему негативный контекст, сказал он. Рецептура продукции в разных странах может отличаться по многим причинам, в том числе и потому, что производители учитывают национальные предпочтения покупателей, указал эксперт. Допустим, в России посуду моют в проточной воде, а в Европе в стоячей, что предполагает разную рецептуру моющего средства без изменения его эффективности, привел он пример.

Само по себе предложение ФАС интересное, но его сложно реализовать на практике, сказал «Известиям» глава Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов. Прежде всего непонятно, от какой европейской страны отталкиваться при сравнении произведенного в России товара, отметил он. Общеизвестно, что одноименные продукты в Польше отличаются от аналогов в Берлине, указал он. Также неясно, как этот процесс проконтролировать в России: база товаров велика, добавил Андрей Карпов.