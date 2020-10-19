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Сладость не в радость: продукты с лишним сахаром предложили выделять

Новая маркировка может занять до пятой части лицевой стороны упаковки
Фото: Global Look Press/Fascinadora
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Сладость не в радость: продукты с лишним сахаром предложили выделять
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2020-10-16 03:51:17
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В России предложили обязать производителей ставить специальные метки на еду и напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г продукта. Маркировка должна занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки, быть заметна и выполнена читабельным шрифтом. Такую инициативу главам Минпромторга и Минздрава направил Институт развития правового общества. С копией письма ознакомились «Известия». Предложение уже поддержали в Госдуме, «Деловой России» и Общественной палате РФ. Добровольная система маркировки товаров «Светофор», появившаяся в 2018 году, не получила широкого распространения. На полках магазинов по-прежнему много продуктов питания с излишним количеством сахара. Избыток этого ингредиента в пище может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению, онкологии, утверждают авторы инициативы.

Потребляя смолоду

В 2018 году в России ввели добровольную маркировку продуктов питания и напитков «Светофор». Она предполагает размещение на упаковке информации о количестве жира, трансжиров, соли и сахара в продукции — красным цветом обозначается их самое большое содержание, зеленым — низкое. Но систему используют далеко не все производители, поскольку она не включена в требования технических регламентов, рассказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Сладость не в радость
завтрак ребенок
Фото: Depositphotos

При этом многие товары содержат избыточное количество сахара, в том числе «скрытого», который находится в ингредиентах, непонятных потребителям. Как правило, люди не знают, что означают перечисленные в составе продуктов и напитков проценты углеводов, разных заменителей и других химических веществ, отметила гендиректор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева.

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Производители, не ограниченные жестким регулированием, зачастую выдают объективно вредные товары за безопасные, полагает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

— Такие товары, как шоколад, газировка, чипсы, в которых может быть повышенное содержание сахара, обычно имеют яркие этикетки и привлекают детей. Но на них нет никаких предупреждений об их опасности для ребенка, — указал член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Среднестатистический завтрак ребенка за последние три года стал на 18% слаще, отметила Дарья Гладыш. Избыточное потребление сахара может стать катализатором сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, онкологии, указала она. Кроме того, лишний сахар в рационе приводит к ослаблению иммунитета, нарушениям здоровья зубов и полости рта, деформациям костной ткани, рассказала она.

В связи с этим Институт развития правового общества направил в адрес министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко предложение о вводе обязательных меток на продуктах с избыточным содержанием сахара и его разновидностей. Копия документа есть у «Известий». По нему избыточным считается содержание сахара свыше 5 г на 100 г продукта.

Сладость не в радость
магазин торты торговля
Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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К слову, разработанная Роспотребнадзором маркировка «Светофор» менее строга: по ней высоким считается более 22,5 г сахара на 100 г продукта (или 27 г на порцию). В эту «красную» категорию попадают большинство сладостей, сухофрукты, попкорн, мюсли. Продукты, где содержится от 5 до 22,5 г сахара на 100 г, эта система относит к средней зоне и обозначает желтым цветом. Это, например, пакетированные соки, сладкие напитки, кетчуп, многие фрукты и ягоды, хлеб.

Предлагаемая новая маркировка должна занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки, быть заметна и исполнена читабельным шрифтом, указано в письме. Предлагается разработать унифицированную этикетку с краткой информацией о повышенном содержании сахара, говорится в документе. Производители смогут использовать такой шаблон или пользоваться системой «Светофор», уточнила Дарья Гладыш.

В Минпромторге сообщили «Известиям», что инициатива будет рассмотрена после получения письма. В Минздраве на момент публикации на запрос не ответили.

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Цивилизованный подход

Предложение маркировать продукты с высоким содержанием сахара отвечает реалиям времени и задачам правительства по дальнейшему сбережению здоровья граждан, сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

— Нам давно пора уже начать следить за тем, как мы живем и что едим. Это правильная инициатива — люди должны знать, что они употребляют, — высказал мнение депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Потребление сахара в мире увеличивается из года в год, отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. И поскольку вкусовые пристрастия формируются в детстве, особенно важно следить за рационом питания малышей. Предложенная маркировка поможет в этом родителям, считает парламентарий.

— Необходимо стремиться к цивилизованному и социально ответственному бизнесу по примеру европейских стран, где здоровье граждан превалирует над выгодой, — считает Владимир Прохоров.

Сладость не в радость
Фото: Global Look Press/digifoodstock.com
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Поскольку система «Светофор» не стала масштабно использоваться, появление в законодательстве обязательной нормы позволит сохранить здоровье людей, считает Артем Кирьянов.

У производителей другая позиция. Инициатива перекликается с системой «Светофор» и нет смысла в дублировании норм, считает вице-президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Ирина Бахтина. По ее словам, компания первой добровольно присоединилась к программе в августе 2018 года и нанесла временную индикацию на 11 наименований своего мороженого. С апреля 2019-го цветовую маркировку части брендов продукции решили сделать постоянной, отметила она.

Предлагаемые метки на продуктах могут не найти отклика у потребителя, высказал мнение член рабочей группы по маркировке Ассоциации европейского бизнеса Вячеслав Нечаев. Только один человек из 100 представляет, что символизирует «Светофор», показало тестирование в 2018 году, рассказал он.

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