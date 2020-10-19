Сладость не в радость: продукты с лишним сахаром предложили выделять

В России предложили обязать производителей ставить специальные метки на еду и напитки с содержанием сахара свыше 5 г на 100 г продукта. Маркировка должна занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки, быть заметна и выполнена читабельным шрифтом. Такую инициативу главам Минпромторга и Минздрава направил Институт развития правового общества. С копией письма ознакомились «Известия». Предложение уже поддержали в Госдуме, «Деловой России» и Общественной палате РФ. Добровольная система маркировки товаров «Светофор», появившаяся в 2018 году, не получила широкого распространения. На полках магазинов по-прежнему много продуктов питания с излишним количеством сахара. Избыток этого ингредиента в пище может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету, ожирению, онкологии, утверждают авторы инициативы.

Потребляя смолоду

В 2018 году в России ввели добровольную маркировку продуктов питания и напитков «Светофор». Она предполагает размещение на упаковке информации о количестве жира, трансжиров, соли и сахара в продукции — красным цветом обозначается их самое большое содержание, зеленым — низкое. Но систему используют далеко не все производители, поскольку она не включена в требования технических регламентов, рассказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

Сладость не в радость Фото: Depositphotos

При этом многие товары содержат избыточное количество сахара, в том числе «скрытого», который находится в ингредиентах, непонятных потребителям. Как правило, люди не знают, что означают перечисленные в составе продуктов и напитков проценты углеводов, разных заменителей и других химических веществ, отметила гендиректор юридической компании «Дельфи» Наталья Беляева.

Производители, не ограниченные жестким регулированием, зачастую выдают объективно вредные товары за безопасные, полагает первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

— Такие товары, как шоколад, газировка, чипсы, в которых может быть повышенное содержание сахара, обычно имеют яркие этикетки и привлекают детей. Но на них нет никаких предупреждений об их опасности для ребенка, — указал член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Среднестатистический завтрак ребенка за последние три года стал на 18% слаще, отметила Дарья Гладыш. Избыточное потребление сахара может стать катализатором сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета, онкологии, указала она. Кроме того, лишний сахар в рационе приводит к ослаблению иммунитета, нарушениям здоровья зубов и полости рта, деформациям костной ткани, рассказала она.

В связи с этим Институт развития правового общества направил в адрес министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и министра здравоохранения Михаила Мурашко предложение о вводе обязательных меток на продуктах с избыточным содержанием сахара и его разновидностей. Копия документа есть у «Известий». По нему избыточным считается содержание сахара свыше 5 г на 100 г продукта.

Сладость не в радость Фото: РИА Новости/Антон Денисов

К слову, разработанная Роспотребнадзором маркировка «Светофор» менее строга: по ней высоким считается более 22,5 г сахара на 100 г продукта (или 27 г на порцию). В эту «красную» категорию попадают большинство сладостей, сухофрукты, попкорн, мюсли. Продукты, где содержится от 5 до 22,5 г сахара на 100 г, эта система относит к средней зоне и обозначает желтым цветом. Это, например, пакетированные соки, сладкие напитки, кетчуп, многие фрукты и ягоды, хлеб.

Предлагаемая новая маркировка должна занимать не менее 20% от лицевой стороны упаковки, быть заметна и исполнена читабельным шрифтом, указано в письме. Предлагается разработать унифицированную этикетку с краткой информацией о повышенном содержании сахара, говорится в документе. Производители смогут использовать такой шаблон или пользоваться системой «Светофор», уточнила Дарья Гладыш.

В Минпромторге сообщили «Известиям», что инициатива будет рассмотрена после получения письма. В Минздраве на момент публикации на запрос не ответили.

Цивилизованный подход

Предложение маркировать продукты с высоким содержанием сахара отвечает реалиям времени и задачам правительства по дальнейшему сбережению здоровья граждан, сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Виктор Зубарев.

— Нам давно пора уже начать следить за тем, как мы живем и что едим. Это правильная инициатива — люди должны знать, что они употребляют, — высказал мнение депутат Госдумы Сергей Вострецов.

Потребление сахара в мире увеличивается из года в год, отметил первый зампред комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. И поскольку вкусовые пристрастия формируются в детстве, особенно важно следить за рационом питания малышей. Предложенная маркировка поможет в этом родителям, считает парламентарий.

— Необходимо стремиться к цивилизованному и социально ответственному бизнесу по примеру европейских стран, где здоровье граждан превалирует над выгодой, — считает Владимир Прохоров.

Сладость не в радость Фото: Global Look Press/digifoodstock.com

Поскольку система «Светофор» не стала масштабно использоваться, появление в законодательстве обязательной нормы позволит сохранить здоровье людей, считает Артем Кирьянов.

У производителей другая позиция. Инициатива перекликается с системой «Светофор» и нет смысла в дублировании норм, считает вице-президент Unilever в России, на Украине и в Белоруссии Ирина Бахтина. По ее словам, компания первой добровольно присоединилась к программе в августе 2018 года и нанесла временную индикацию на 11 наименований своего мороженого. С апреля 2019-го цветовую маркировку части брендов продукции решили сделать постоянной, отметила она.

Предлагаемые метки на продуктах могут не найти отклика у потребителя, высказал мнение член рабочей группы по маркировке Ассоциации европейского бизнеса Вячеслав Нечаев. Только один человек из 100 представляет, что символизирует «Светофор», показало тестирование в 2018 году, рассказал он.