Пить не вредно: маркировка воды в России может начаться в мае

Маркировка воды в России может начаться через три месяца: с мая 2021 года. Об этом говорится в дорожной карте, которая имеется в распоряжении «Известий». Она разработана национальным оператором маркировки ЦРПТ при участии бизнеса и направлена в Минпромторг. В министерстве «Известиям» заявили, что введение идентификации будет постепенным и продлится до 2024 года — это позволит сделать переход к новым правилам работы максимально комфортным. В ЦРПТ отметили успешность эксперимента по маркировке воды, в ходе которого уже выдано более 492 тыс. кодов. Представители бизнеса оценивают его по-разному, а вот специалисты Минфина и эксперты считают, что идентификация поможет избавиться от контрафактной продукции.

Сдвинули сроки

Как выяснили «Известия», маркировка питьевой и минеральной воды может быть запущена этой весной. Согласно специально разработанной дорожной карте, с 1 мая начнется этап регистрации производителей и импортеров в системе, а также подготовка к ее внедрению. С 1 сентября в обязательном порядке стартует идентификация минеральной воды, а с 1 декабря — любой другой. Однако полностью учет заработает лишь к 2024 году.

— «Дорожная карта» или «этапность» вступления в силу требований об обязательной маркировке, как и в случаях с другими товарными группами, призвана сделать переход к маркировке максимально комфортным, чтобы участники оборота успели наладить собственные технические и бизнес-процессы с минимальными затратами, — пояснили «Известиям» в Минпромторге.

Информацию о разработке дорожной карты и передаче ее в министерство «Известиям» подтвердили и в ЦРПТ.

Пить не вредно Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

— Сроки, предложенные в дорожной карте, обсуждались с компаниями отрасли. По их опыту, подбор, поставка и пусконаладка оборудования укладывается в эти сроки, — сообщил «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов. — Эксперимент идет уже почти год, у производителей было время протестировать все процессы. При этом мы понимаем, что какие-то компании могли не сразу подключиться к пилотному проекту и им требуется время для подготовки к обязательной маркировке.

Поэтому было предложено заложить несколько дополнительных месяцев между окончанием пилотного проекта и началом обязательной идентификации. Хотя в большинстве других отраслей маркировка начиналась на следующий день после окончания пилотного проекта. Как отметили в ЦРПТ, окончательные сроки поэтапного ввода будут утверждены постановлением правительства.

Эксперимент по маркировке воды стартовал в России с 1 апреля 2020-го и должен завершиться до 1 марта этого года. Участие в нем было добровольным.

— В системе маркировки «Честный знак» уже зарегистрировано 2426 компаний отрасли, в том числе 195 производителей и импортеров воды. Это компании из разных регионов — Москвы, Карелии, Кузбасса, Новгородской области и других. В ходе пилотного проекта выдано более 492 тыс. кодов маркировки, успешно протестирована вся цепочка движения продукции до продажи в магазинах, — подчеркнул Реваз Юсупов.

По его словам, найдены технические решения для нанесения кодов почти на все виды упаковки, включая крышки, этикетки и т.п., а также решение для их печати не на производстве, а заранее, в типографиях. Как считают в ЦРПТ, это позволит не устанавливать на линию печатающее оборудование и снизит затраты в разы.

Пить не вредно Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Совете Федерации считают, что маркировку можно запускать. По поручению спикера Валентины Матвиенко в сенате была создана специальная рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой и минеральной воды.

— Эксперимент заключался в отработке технологических процессов для того, чтобы дать возможность всем производителям воды понять: какое оборудование им потребуется, чтобы их линия бесперебойно работала, — заявил «Известиям» зампред комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. — Насколько нам известно основные технологические процессы рассмотрены и одобрены. На наш взгляд, сегодня есть все предпосылки, чтобы правительство приняло решение о постепенном вводе обязательной маркировки.

Чтобы не было сомнений

Сами производители относятся к идентификации воды по-разному, однако те, кто участвовал в эксперименте, видят в ее появлении больше плюсов.

— Может быть, наконец-то наведется порядок на рынке бутилированной воды. Поэтому для нас это большой плюс. Мы вот уже участвуем в эксперименте и маркируем свой товар. Сейчас доверия к нам больше и спрос выше, — заявил «Известиям» гендиректор компании «Горный ключ» Игорь Черников.

По словам бизнесмена, маркировка не скажется на цене товара, хотя будет в нее заложена. Например, на его производстве оно составило 1,8 рубля на бутылку.

— Это не критично ни для производителя, ни для покупателя, — отметил он.

Гендиректор «Старорусского пищекомбината» Елена Ионова также заявила «Известиям», что маркировка поможет при продаже товара.

— Для нас маркировка важна, чтобы у людей не было никаких сомнений. Человек сможет сам проверить, какую воду он пьет с помощью сотового телефона, отсканировав штрих-код. Это очень важно, потому что много подделок, от которых страдают люди и репутация производителей, — отметила она.

Президент Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Максим Новиков на этой неделе обратился в Минпромторг с предложением продлить эксперимент по маркировке воды, а саму систему запустить к 2023 году. Как он сообщил «Известиям», ответа от ведомства пока не было.

Пить не вредно Маркировка товара компанией «Честный знак» Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов

— У нас ожидается в ближайшие полторы недели проведение экспертной группы по направлению «вода», на которой это будет обсуждаться. Считаю, что вопрос сдвига сроков обоюдный и для производителей, и для оператора системы. Чем больше мы будем тестировать различные технические решения, тем меньше будет сбоев на этапе запуска системы, — пояснил он, отметив, что технология маркировки лекарств тестировалась несколько лет, а эксперимент по воде шел менее года.

По его словам, для многих видов продукции технического решения маркировки до сих пор нет. Поэтому, чем дальше будут сдвинуты сроки запуска, тем лучше.

Вице-президент международной ассоциации «Антиконтрафакт» Байсолт Хамзатов считает, что вода — один из самых подделываемых товаров, так как пользуется большим спросом у населения.

— Это еще хорошо, если подделку нальют из под крана, а могут ведь и с какого-нибудь водозабора. В прошлом году в Ростовской области был сильный скандал, когда был закрыт целый завод по производству питьевой воды. В ее составе обнаружили бактерии и химические элементы, — отметил эксперт.

По его мнению, с маркировкой таких инцидентов не будет. Эти надежды разделяют и в научно-исследовательском институте Минфина, который в декабре прошлого года подготовил специальное исследование. Его результаты имеются в распоряжении «Известий». В нем говорится, что доля незаконного оборота на рынке воды сегодня составляет 32,4%. После запуска маркировки он нивелируется и в итоге возрастет потребление качественного товара, а бизнес за счет этого получит прибыль — в 12,7 млрд рублей.