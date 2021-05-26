Лукашенко заявил об отказе Вильнюса принять борт Ryanair после данных о бомбе

Борт самолета Ryanair после сообщения о бомбе не захотели принять ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев, заявил в среду, 26 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Почему командир экипажа решил посадить в Минске, когда до Вильнюса оставалось около 70 км? Почему никто не захотел принять самолет, когда мы сообщили о заложенной взрывчатке: ни Вильнюс, куда он летел, ни Варшава, ни Львов или Киев. Почему ныне страждущие и рыдающие не приняли этот самолет? Испугались ответственности? Или кому-то все-таки очень надо было, чтобы он приземлился именно в Минске?» — приводит его слова газета «СБ. Беларусь сегодня».

В этот же день Лукашенко заявил, что в самолете Ryanair находился террорист и об этом знали далеко за пределами Белоруссии. По его словам, экипаж пассажирского лайнера советовался с «хозяевами самолета и аэропортом в Вильнюсе», но решил приземлиться в Минске.

Он также отметил, что три пассажира вышли из самолета в Минске, чтобы не возвращаться из Вильнюса, однако из них сделали фейковых сотрудников КГБ.

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

На борту самолета находился бывший главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали вместе со спутницей, россиянкой Софьей Сапегой.

24 мая на саммите ЕС было принято политическое решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз. Ряд международных авиакомпаний отказался от полетов через воздушное пространство Белоруссии.

В тот же день президент США Джо Байден назвал «прямым оскорблением международных норм» ситуацию с самолетом Ryanair в Белоруссии и поручил разработать меры привлечения к ответственности виновных.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии. 25 мая она сравнила реакцию ЕС с истерикой.