Мальта хочет производить российский «Спутник V»

Валлетта хочет открыть производство российского препарата «Спутник V» на территории своей страны. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД Мальты Эварист Бартоло.

«Мы настолько поддерживаем российскую вакцину, что спросили о возможности производить ее у нас — на территории нашей страны. Мы хотели бы, чтобы российская фармацевтическая промышленность присутствовала на Мальте», — отметил Эварист Бартоло.

По его словам, Мальта также имеет возможность самостоятельно сертифицировать препараты и разрешать их использование в других странах.

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«Мы бы хотели производить «Спутник V» на территории Мальты»