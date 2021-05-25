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Макрон призвал Евросоюз к диалогу с Россией

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Евросоюз сможет достичь безопасности в регионе путем установления диалога с Россией. Такое мнение во вторник, 25 мая, высказал президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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«Нам необходимо определить как краткосрочную, так и долгосрочную стратегию в отношениях с Россией. Она должна сочетать диалог и требовательность», — отметил глава государства.

По его мнению, политика санкции против России по «замороженным» конфликтам больше не приносит плодов, пишет The Australian.

«Именно поэтому мы попросили пересмотра к июню, который, по моему мнению, должен привести к пониманию того, какова стратегия России в регионе и каков будет эффективный ответ Европы на это», — добавил французский лидер.

Ранее в этот же день стало известно, что лидер французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен высказалась за отмену антироссийских санкций. По мнению политика, налагаемые на Москву экономические ограничения дают обратный эффект.

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. В тот же день глава МИД РФ Лавров заявил, что Москва готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно тексту документа, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что, в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В свою очередь 30 апреля президент России Владимир Путин отметил, что Москва готова к восстановлению взаимодействия с Евросоюзом, в случае если в этом будет проявлена встречная заинтересованность.

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