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В Госдуме оценили решение о проведении встречи Путина и Байдена

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Решение о проведении встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена дает шанс на начало нормального диалога двух стран, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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По его словам, на повестке дня — вопросы стратегической стабильности, борьба с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов, то есть те сферы, где страны могут искать точки соприкосновения для сотрудничества.

При этом он подчеркнул, что речь идет не о «перезагрузке 2.0», однако уровень российско-американских отношений необходимо поднимать с отрицательных значений, прежде всего с точки зрения международной безопасности.

«Пока есть осторожный оптимизм, а судить об итогах будем по конкретным действиям наших американских партнеров», — заявил он журналистам во вторник, 25 мая.

Ранее во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоится 16 июня в Женеве.

В ходе встречи главы государств намерены обсудить, в частности, перспективы дальнейшего развития отношений между странами, а также актуальные вопросы международной повестки.

В свою очередь в Белом доме заявили о желании США восстановить предсказуемость отношений с Россией, поэтому данная тема также будет обсуждаться на встрече Путина и Байдена.

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