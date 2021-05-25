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Ашкенази и Блинкен обсудили рабочую группу по Западному берегу

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Глава Министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази и госсекретарь США Энтони Блинкен во время рабочей встречи, состоявшейся 25 мая в Иерусалиме, обсудили создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан.

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По информации государственного израильского радио «Кан», прозвучавшей в эфире, главы внешнеполитических ведомств двух стран договорились о создании подобного объединения в ближайшем будущем с целью содействия развитию палестинской экономики на Западном берегу.

22 мая стало известно, что Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26–27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. О своем намерении посетить ближневосточные регионы государственный секретарь США сообщил 21 мая по итогам переговоров с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази.

Также 21 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что правительство Соединенных Штатов не намерено менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен продолжать ведение дипломатического диалога с представителями Израиля, Палестины и Египта, добавила Псаки.

За день до этого израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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