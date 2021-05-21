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Госсекретарь США заявил о планах посетить Ближний Восток

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Госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам переговоров с министром иностранных дел Израиля Габи Ашкенази сообщил о намерении отправиться на Ближний Восток, чтобы провести встречи с палестинскими и израильскими коллегами, а также обсудить вопросы урегулирования конфликта между двумя странами. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

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«Министр приветствовал запланированную поездку госсекретаря Блинкена в регион, где в ближайшие дни госсекретарь встретится с израильскими, палестинскими и региональными коллегами, чтобы обсудить усилия по восстановлению и совместную работу по построению лучшего будущего для израильтян и палестинцев», — сообщается на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Информацию о поездке в ближневосточный регион Блинкен подтвердил у себя на странице в Twitter. Он указал, что с «нетерпением» ждет встречи с министром иностранных дел и другими израильскими и региональными лидерами.

В этот же день, 21 мая, американский президент Джо Байден выразил благодарность премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху в связи с решением израильского правительства прекратить военные действия с сектором Газа, а также отметил, что США намерены помочь Израилю с восстановлением системы противовоздушной обороны «Железный купол».

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Сообщалось, что Израиль прекрат огонь 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск).

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.

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