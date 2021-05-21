Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
На западе Японии 14 тыс. жителей должны эвакуироваться из-за ливней
Общество
В регионах поддержали замену мигрантов заключенными
Экономика
Выручка медицинских лабораторий в 2020 году удвоилась
Общество
Вильфанд предупредил об «опасном солнце» в регионах России
Мир
Армия Израиля сообщила о ракетных обстрелах со стороны сектора Газа
Армия
Военные Сербии и России отработали атаку на базу «боевиков»
Мир
Россия предложила срочно провести встречу «ближневосточного квартета»
Мир
Сенат США предложил санкции против оператора «Северного потока – 2»
Мир
Высылаемых американских дипломатов обязали покинуть РФ до конца 21 мая

Байден поблагодарил премьера Израиля за прекращение огня с сектором Газа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил ему благодарность в связи с решением израильского правительства прекратить военные действия с сектора Газа. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает телеканал CNBC.

Режим превращения огня: как Израиль и Газа идут к перемирию
«Известия» побывали на границе с Газой и попали под перекрестный ракетный обстрел

Отмечается, что американский лидер в ходе телефонного разговора приветствовал прекращение огня и поблагодарил израильского премьера за решение остановить боевые действия. Кроме того, Байден отметил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол», чтобы обеспечить безопасность его жителей.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора 19 мая с Нетаньяху откровенно требовал скорейшего прекращения огня в конфликте с Палестиной. По информации телеканала, американский лидер был крайне раздражен и применил в беседе больше «прямых, откровенных и беспристрастных» формулировок, чем ранее.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Сообщалось, что Израиль прекрат огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021