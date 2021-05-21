Байден поблагодарил премьера Израиля за прекращение огня с сектором Газа

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху выразил ему благодарность в связи с решением израильского правительства прекратить военные действия с сектора Газа. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что американский лидер в ходе телефонного разговора приветствовал прекращение огня и поблагодарил израильского премьера за решение остановить боевые действия. Кроме того, Байден отметил, что США помогут Израилю восстановить систему ПВО «Железный купол», чтобы обеспечить безопасность его жителей.

Накануне президент США Джо Байден провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский лидер выразил надежду на скорейшую деэскалацию конфликта в регионе.

Позднее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Байден в ходе телефонного разговора 19 мая с Нетаньяху откровенно требовал скорейшего прекращения огня в конфликте с Палестиной. По информации телеканала, американский лидер был крайне раздражен и применил в беседе больше «прямых, откровенных и беспристрастных» формулировок, чем ранее.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Сообщалось, что Израиль прекрат огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск).

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.