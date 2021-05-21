CNN узнала о давлении Байдена на Нетаньяху для достижения перемирия

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора 19 мая с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху откровенно требовал скорейшего прекращения огня в конфликте с Палестиной. Об этом в четверг, 20 мая, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По информации телеканала, американский лидер во время разговора впервые указал израильскому премьеру временные рамки для установления перемирия. Отмечается, что Байден был крайне раздражен и применил в беседе больше «прямых, откровенных и беспристрастных» формулировок, чем ранее.

В минувшую среду пресс-служба Белого дома сообщила, что глава американской администрации провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, стороны детально обсудили развитие событий в секторе Газа. Отмечалось, что президент США заявил, что ожидает в этот же день существенной деэскалации на пути к прекращению огня.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Израиль намерен прекратить огонь 21 мая в 2.00 по местному времени (совпадает с мск). Позднее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил направить в Израиль и Палестину делегации для контроля соблюдения перемирия.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

Согласно последний информации, в Израиле погибли 12 человек, более 50 серьезно ранены. Число палестинцев, которые скончались в результате ответных израильских авиаударов, достигло 230, где 65 — несовершеннолетние. Ранения получили более 1,7 тыс. человек.