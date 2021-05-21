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В США сообщили о продолжении оказания военной помощи Израилю

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Соединенные Штаты не собираются менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

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«У нас нет планов менять нашу помощь в обеспечении безопасности, которую мы предоставляем Израилю», — сообщила Псаки.

По словам пресс-секретарь Белого дома, Вашингтон также намерен продолжать дипломатическое взаимодействие с представителями Израиля, Палестины и Египта.

Псаки добавила, что США получили твердые гарантии того, что нынешний виток палестино-израильского конфликта завершен.

«У нас есть твердые заверения соответствующих сторон в том, что они привержены прекращению огня. Разумеется, мы за этим будем очень внимательно следить в предстоящие дни», — заключила официальный представитель Белого дома.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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