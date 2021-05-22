Блинкен проверит соблюдение перемирия на Ближнем Востоке

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Израиль и Западный берег 26-27 мая, чтобы проследить за усилиями по соблюдению перемирия в секторе Газа. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с графиком работы дипломата.

По информации источника, в планах госсекретаря также посещение Египта, который был посредником в установлении перемирия, кроме того, Блинкен нанесет визит в Иорданию.

Ранее в этот день госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом принятие мер по обеспечению соблюдения режима прекращения огня между Израилем и Палестиной. Отмечается, что палестинский лидер поприветствовал запланированную секретарем Госдепартамента поездку в регионы Ближнего Востока.

О своем намерении посетить ближневосточные регионы государственный секретарь США сообщил 21 мая по итогам переговоров с израильским министром иностранных дел Габи Ашкенази.

21 мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что правительство Соединенных Штатов не намерено менять свои планы по оказанию военной помощи Израилю в рамках конфликта на Ближнем Востоке. Вашингтон намерен продолжать ведение дипломатического диалога с представителями Израиля, Палестины и Египта, добавила Псаки.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.