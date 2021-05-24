Вуз и ныне там: абитуриентов готовятся принимать дистанционно

Большинство вузов готовит для вступительных экзаменов онлайн-формат. В некоторых из них приемная кампания будет только дистанционной, но таких немного. Основная часть учебных заведений планирует предложить абитуриентам и очные испытания, если будет позволять эпидемиологическая обстановка. В одних вузах формат поступления будет регламентирован, в других выбор предстоит сделать будущим студентам. Онлайн-кампания приведет к росту числа желающих поступить в региональные вузы, но стартовый уровень подготовки абитуриентов и студентов окажется ниже ожидаемого, считают эксперты.

Прием открыт

Вузы России будут проводить приемную компанию в онлайн и офлайн-форматах. Первый готовят для вступительных экзаменов большинство учебных заведений. Но при этом они не отменяют и очные экзамены. Традиционный формат станет возможен, если эпидемиологическая ситуация в регионах окажется благоприятной. Такой вывод можно сделать из ответов «Известиям» семи вузов, участников проекта «5-100».

К примеру, в НИЯУ МИФИ будет предусмотрен как очный, так и дистанционный вариант прохождения вступительных испытаний. С помощью удаленки будут поступать жители Москвы, а в региональных филиалах реализуют либо очный, либо дистанционный формат в зависимости от эпидемиологической обстановки , которая сложится в городе расположения филиала, рассказали «Известиям» в пресс-службе вуза. То же касается и приема документов.

Готов к организации вступительных испытаний как в очно, так и дистанционно Уральский федеральный университет.

Вуз и ныне там Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

— Мы будем ориентироваться прежде всего на эпидемиологическую ситуацию в регионе, а также пожелания поступающих. В частности, мы готовы организовать экзамены онлайн для зарубежных абитуриентов, а также жителей отдаленных территорий, — рассказал ректор вуза. — Подать документы можно лично в университете, дистанционно или почтой.

Схожая схема будет применятся в Самарском университете им. Королева, Сибирском федеральном университете (СФУ) и в Томском государственном университете (ТГУ).

— Вступительные испытания в Томском университете пройдут как очно, так и дистанционно. Они уже проводятся онлайн для иностранцев — прием документов от них мы ведем с 11 января, — сообщил «Известиям» начальник управления нового набора ТГУ Евгений Павлов. — Мы используем опыт прошлого года, и сейчас подготовились: привлекаем разные системы — и ZOOM, и прокторинг (процедура контроля на онлайн-экзамене, где администратор (проктор) следит за действиями экзаменуемого с помощью веб-камеры и видит, что происходит на мониторе его компьютера. — «Известия»).

К тому же для зачисления на бюджет оригинал аттестата или диплома предоставлять в этом году также не требуется, подчеркнул ректор Сибирского федерального университета Максим Румянцев.

Вуз и ныне там Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что прием в вузы будет проходить с учетом опыта, полученного в условиях пандемии. То есть абитуриенты смогут подавать документы на поступление как очно, так и дистанционно.

Окно возможностей

Однако есть и исключения. К примеру, Высшая школа экономики будет принимать документы у поступающих только в онлайн-режиме , сообщили «Известиям» в пресс-службе университета. Такое решение обусловлено заботой о здоровье абитуриентов и сотрудников вуза. К тому же опыт прошлого года показал эффективность данного способа, а также экономию временных и денежных ресурсов для поступающих из регионов, пояснили в вузе.

— Подать документы можно будет как через личный кабинет на сайте ВШЭ, так и через портал госуслуг. Однако при регистрации через сайт «Вышки» у абитуриента будет больше возможностей — например, подача заявления на места в общежитии или участие в новой модели размещения студентов, заключение договоров на платное обучение , — рассказали в пресс-службе.

Вступительные испытания во ВШЭ также будут проходить в дистанционном режиме с использованием прокторинга.

Вуз и ныне там Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Дистанционно планируют провести вступительные испытания и в СПбГЭТУ «ЛЭТИ», сообщили «Известиям» в пресс-службе вуза. Вопрос о формате приема документов пока остается открытым.

— Будет ли организован прием документов у поступающих очно, зависит от текущей эпидемиологической ситуации. Пока готовимся к тому, чтобы предоставить абитуриентам возможность прийти в университет и пообщаться вживую с приемной комиссией. При этом, конечно, будет открыт и дистанционный прием документов, — рассказал изданию ответственный секретарь приемной комиссии, руководитель Центра «Абитуриент» СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Александр Кукаев.

Удаленно безопаснее

Большая часть вузов, где вступительные испытания будут проходить онлайн, планирует использовать прокторинг для идентификации абитуриента, выяснили «Известия». Программы прокторинга отрабатывались весь прошлый год, и перевод в онлайн-режим может гарантировать безопасность поступающих , отметила директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина.

— Переезды, очереди на поступление — все это нежелательно в условиях еще активного вируса. Эпидемиологическая ситуация пока еще сложная в вузовских столицах – Москве и Санкт-Петербурге. То, что ведущие вузы предлагают онлайн-форматы для абитуриентов, обусловлено желанием снизить риски заражения, — пояснила эксперт.

Вуз и ныне там Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

По ее словам, онлайн также дает больше возможностей для иностранных студентов для поступления в российские вузы.

— Переход на онлайн в том числе подспорье и для региональных вузов. Это дает возможность им набирать студентов из близлежащих регионов, делая поступление банально удобнее. Кроме того, нам сейчас необходимо наращивать просевший во время пандемии экспорт образования, — подчеркнула Ирина Абанкина.

В советское время существовала жесткая структура вступительных экзаменов, а с тех пор, как Россия присоединилась к Болонской системе образования, вообще непонятно, какой формат применяют вузы, считает президент всероссийского фонда «Образование» Сергей Комков.

— В Европе давно существует записная система приема. Целый ряд крупнейших европейских вузов зачисляет студентов по формальным параметрам, а когда они начинают сдавать семестровые экзамены, отсеивается больше половины поступивших. Но проблема заключается в том, что у нас не устоялась практика отчисления, как в европейских вузах. То есть набирать-то у нас набирают, но не отсеивают. Нужно ужесточить эти требования, чтобы не страдало качество образования, — сказал он.

Вуз и ныне там Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В Минобрнауки «Известиям» сообщили, что согласно приказу ведомства об особенностях приемной кампании 2021 года вузы вправе проводить вступительные испытания, в том числе дополнительные, как дистанционно, с использованием цифровых технологий, так и очно. Решение о формате проведения экзаменов каждое образовательное учреждение принимает в зависимости от эпидобстановки в регионе. Дистанционное проведение вступительных испытаний не является новшеством, подчеркнули в министерстве, так как в условиях распространения COVID-19 приемная кампания 2020 года в большинстве вузов России была организована в онлайн-формате. Приемная кампания этого года стартует 20 июня.