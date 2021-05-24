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В Минске раскрыли содержание письма с угрозами теракта на борту самолета Ryanair

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Авторы электронного сообщения о минировании самолета авиакомпании Ryanair, угрожали взорвать бомбу на борту лайнера над Вильнюсом. Об этом в понедельник, 24 мая, на брифинге в Минске сообщил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Артем Сикорский.

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Кроме того, по его словам, письмо содержало требование к ЕС прекратить поддерживать действия Израиля. Сикорский уточнил, что сообщение поступило на английском языке.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delphi Economic Forum возвращаются домой рейсом FR4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая на Вильнюсом», — привел Сикорский текст сообщения.

Накануне стало известно, что самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В Сети обнародовали запись разговора пилота самолета и белорусского авиадиспетчера, согласно которой диспетчер рекомендовал борту приземлиться «в целях безопасности». Пилот также спросил о том, откуда пришло письмо о минировании, на что диспетчер ответил, что оно поступило на e-mail службы безопасности аэропорта.

На борту судна находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании судна. Информация о минировании не подтвердилась: самолет оказался безопасен.

Мировые лидеры на следующий день раскритиковали инцидент с задержанием Протасевича. Ряд законодателей США и Европы призвал запретить полеты над Белоруссией.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заверил, что в белорусском МИДе пообещали вести данное дело максимально прозрачно, следуя всем международным правилам.

Белоруссия, как указал Сикорский на брифинге, отмечает единичные случаи отказа авиакомпаний от воздушного транзита через территорию республики.

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