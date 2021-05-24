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В России за сутки зарегистрировано 8 406 случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявлено 8 406 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщили в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием.

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Уточняется, что больше всего случаев зарегистрировано в Москве (2 487), Санкт-Петербурге (851) и Московской области (766).

Также за 24 часа в России полностью выздоровели 6 450 пациентов, скончались 319 человек.

Всего за время пандемии в стране зафиксировано 5 009 911 случаев COVID-19, при этом вылечились 4 624 212 человек. Число летальных исходов составляет 118 801.

Накануне зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России может сформироваться при добровольной вакцинации. При этом защита от коронавируса, по мнению большинства ученых, не будет пожизненной, поэтому будут необходимы регулярные прививки, уточнил политик.

Ранее, 21 мая, о важности прививки напомнил глава Минздрава РФ Михаил Муршако. По его словам, ситуация с распространением коронавируса в РФ остается напряженной, в связи с чем необходимо направить все силы на вакцинацию населения.

18 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от COVID-19. Она подчеркнула, что именно этих показателей необходимо добиться для победы над инфекцией.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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