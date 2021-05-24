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WSJ: трое ученых Уханьского института вирусологии КНР тяжело болели в ноябре 2019 года

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По меньшей мере трое ученых из Уханьского института вирусологии Китая заболели предположительно коронавирусом в тяжелой форме еще в ноябре 2019 года. Об этом в воскресенье, 23 мая, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на неопубликованный доклад разведывательного сообщества США.

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Как подчеркнуло издание, информация из материалов доклада способна усилить призывы к проведению более масштабного расследования о происхождении COVID-19. В статье напомнили, что бывший госсекретарь США в администрации экс-главы Штатов Дональда Трампа Майк Помпео призывал КНР разъяснить якобы имевшие место случаи заболевания коронавирусом до официального объявления первых заболевших.

Так, The Wall Street Journal указывает, что три исследователя в Уханьском институте заболели настолько тяжело, что им потребовалась помощь медиков в стационарах. При этом симптомы их болезни напоминали симптомы гриппа.

«Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна», — говорится в материале.

Также газета отмечала, что сведения о пациентах появились перед открывающейся в понедельник в Женеве 74-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, в ходе которой будет обсуждаться тема борьбы с пандемией.

Кроме того, WSJ привел комментарий китайского Министерства иностранных дел, в котором заявили о связи перечисленных данных с попыткой Вашингтона обвинить КНР в утечке вируса из лаборатории.

13 мая госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не удовлетворены расследованием обстоятельств распространения коронавируса со стороны Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и настаивают на продолжении работы. По его словам, это необходимо с точки зрения укрепления мировой системы здравоохранения, чтобы гарантировать предотвращение и снижение ущерба от будущих пандемий.

В конце марта был опубликован доклад международной группы экспертов о поездке в Китай в январе-феврале с целью исследования происхождения нового коронавируса. Специалистам не удалось прийти к однозначному выводу. Согласно итоговому документу, наиболее вероятным считается сценарий, по которому передача коронавируса произошла между животными, а затем человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях.

Впервые вспышку коронавируса SARS-CoV-2 зафиксировали в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила заболевание пандемией.

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