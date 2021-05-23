Польша предложила Евросовету ввести санкции против Белоруссии

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в воскресенье, 23 мая, обратился к председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских властей из-за инцидента с самолетом Ryanair.

Глава польского правительства предложил обсудить данную тему на предстоящем саммите ЕС в понедельник.

«Я обратился к председателю Евросовета с просьбой расширить повестку дня завтрашнего Европейского совета пунктом о немедленных санкциях против режима Александра Лукашенко. Угон гражданского самолета — это беспрецедентный акт государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным», — написал Моравецкий в своем Twitter.

Таким образом он прокомментировал задержание находившегося на борту самолета Романа Протасевича, основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta. МВД Белоруссии подтвердило факт задержания Протасевича в аэропорту Минска.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании экстренно севшего самолета авиакомпании Ryanair.

Сообщалось, что днем 23 мая в СК поступила информация о минировании самолета, совершавшего рейс Афины–Вильнюс. Для проверки этих данных воздушное судно приземлилось в национальном аэропорту Минск. На место происшествия были направлены саперно-пиротехническая группа МВД и следственно-оперативная группа, в ходе проверки взрывных устройств не обнаружено.

По информации журналистов, сообщение об угрозе взрыва пришло на почту call-центра аэропорта. Для сопровождения экстренно севшего в Минске самолета был поднят истребитель МиГ-29.

Представитель госкомпании Lietuvos oro uostai Лина Бейшене в воскресенье отметила, что самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за конфликта пассажира с одним из членов экипажа.

27 марта управление Следственного комитета по Минску инициировало признание редакции Telegram-канала Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности на территории Белоруссии.

В декабре 2020 года КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. МИД Белоруссии обратился к Польше с требованием в кратчайшие сроки выдать обоих граждан.