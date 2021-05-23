В Италии спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших

Итальянские спасатели вытащили из-под обломков кабины фуникулера 12 тел погибших, всего жертв может быть 13. Об этом в воскресенье сообщил представитель спасательной службы северной области Пьемонт.

«На данный момент спасатели извлекли 12 тел. Это число может измениться с ходом дальнейшей операции. Возможно, есть еще одна жертва, но официально подтвердить это нельзя», — цитирует «РИА Новости» собеседника.

Инцидент произошел ранее в этот же день. Канатная дорога соединяет населенный пункт Стреза на берегу озера Лаго Маджоре и гору Монтероне высотой почти 1,5 тыс. м. За 100 м до вершины на максимальной высоте произошло обрушение линии. Отмечалось, что в вагончике находились 11 туристов.

Ранее сообщалось, что в результате крушения фуникулера погибли восемь человек.

На сайте канатной дороге говорится, что она вернулась к работе месяц назад после связанных с коронавирусом ограничений.