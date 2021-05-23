Опубликовано видео с места разлива нефти в Коми

Появилось видео с места разлива нефти в Республике Коми. На кадрах виден склон, с которого нефть стекала в реку Колву. Видеозапись 23 мая публикует телеканал РЕН ТВ.

На месте ЧС, как видно в ролике, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. За день, как утверждают рабочие, было вывезено около 40 куб. м нефти.

Ранее в этот день местный житель одного из районов республики, где был введен режим ЧС, выразил мнение, что последствия экологического бедствия придется устранять долго.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, дополнительные рубежи установлены на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань.​