Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лавров рассказал об отношении к идее проведения саммита с США
Мир
В водах ФРГ продолжилась укладка «Северного потока – 2»
Политика
Песков заявил о наличии самых современных стратегических сил у России
Политика
В Совфеде отреагировали на условие Киева о поставках воды в Крым
Мир
Глава МИД Мальты допустил регистрацию «Спутника V» в ЕС до конца июня
Мир
Основателя NEXTA задержали в Минске после экстренной посадки самолета
Общество
Опубликовано видео с места разлива нефти в Коми
Культура
Первая участница «Евровидения» от России раскритиковала итоги конкурса
Общество
Диетолог рассказала об идеальном продукте для улучшения пищеварения
Сюжет:

Опубликовано видео с места разлива нефти в Коми

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видео с места разлива нефти в Республике Коми. На кадрах виден склон, с которого нефть стекала в реку Колву. Видеозапись 23 мая публикует телеканал РЕН ТВ.

На месте ЧС, как видно в ролике, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий. За день, как утверждают рабочие, было вывезено около 40 куб. м нефти.

Ранее в этот день местный житель одного из районов республики, где был введен режим ЧС, выразил мнение, что последствия экологического бедствия придется устранять долго.

Разлив нефти произошел 11 мая. На следующий день глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный написал в Telegram, что источником загрязнения реки стал нефтесборный коллектор одной из скважин Ошского месторождения.

С 17 мая в Коми после аварии на нефтепроводе был введен до особого распоряжения режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Усинском, Ижемском и Усть-Цилемском районах. Установлен региональный уровень реагирования.

На территории Республики Коми и Ненецкого автономного округа на реке Колва действуют семь рубежей реагирования, дополнительные рубежи установлены на реках Уса и Печора у сел Мутный Материк, Щельябож и деревни Захарвань.​

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021