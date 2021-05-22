Захарова опровергла заявления о незаинтересованности России в диалоге с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в субботу, 22 мая, опровергла заявления главы МИД Австрии Александера Шалленберга о том, что Евросоюз хочет диалога с Россией, но Москва не проявляет интереса.

«ЕС хочет диалога с Россией, но Москва пока не проявляет интереса, утверждает глава МИД Австрии. ЕС и Россия должны сотрудничать по многим темам: от климата до энергетики, отметил он. Глава МИД Австрии заявил, что он надеется на изменение тональности в отношениях РФ и ЕС»,— процитировала Захарова заявления Александера Шалленберга, главы МИД Австрии.

По словам представителя МИД России, эти утверждения являются недостоверными.

«Это неправда. Было много политических, гуманитарных, экономических проектов, в которых Россия и ЕС принимали участие. Но заблокированы они были после принятия Брюсселем антироссийских санкций и подмены диалога агрессивной риторикой, безосновательными обвинениями и дезинформационными кампаниями»,— написала Захарова в своем Facebook.

Соответствующие заявления Шалленберг сделал ранее в этот же день. Он также указывал на напряженность и отягощенность в отношениях Евросоюза и России, отметив, что для формирования и укрепления диалога необходимо стремление обеих сторон.

При этом глава МИД Австрии подчеркнул важность сотрудничества Евросоюза и РФ во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики. Он также выразил надежду на то, что тональность в отношениях ЕС и России скоро изменится.

Накануне в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. Высокопоставленный представитель организации уточнил, что пути достижения стабильных отношений будут обсуждаться на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе.

Он также ответил на вопрос журналиста относительно возможного применения новых санкций в отношении РФ. Так, по его словам, некоторые страны могут выступить за принятие данных ограничений, тогда как другие — против. Нужно провести дискуссию, подчеркнул дипломат.

По словам источника, Евросоюз продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с российской стороной, которые были установлены в 2016 году. В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Евросоюза, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

В тот же день агентство DPA сообщило, что отчет об отношениях с Россией должен быть представлен на саммите в июне. Однако, согласно информации агентства, это в целом не повлечет за собой изменения курса Брюсселя в отношении Москвы.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с российской стороной, ЕС необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения с РФ в настоящий момент находятся на исторически низком уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонницей добрых отношений с Евросоюзом.