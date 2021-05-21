Лидеры стран ЕС на саммите поручат Боррелю подготовить отчет об отношениях с РФ

Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе, намерены запросить у верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссии отчет об отношениях с РФ. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщило агентство DPA.

Согласно данным издания, сам отчет должен быть представлен на саммите Евросоюза в июне, однако, по мнению дипломатов, это в целом не повлечет за собой изменения курса Брюсселя в отношении Москвы.

Помимо этого, указывается, что ЕС продолжит следовать установленным еще в 2016 году пяти принципам в отношениях с РФ, передает ТАСС.

Ранее, 16 мая, стало известно о том, что в ЕП создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в России должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». В качестве инструмента предложен круглосуточный телеканал. Более того, Брюсселю предложили признать незаконным новый состав Госдумы, который будет избран в сентябре текущего года на едином дне голосования, если организация сочтет выборы сфальсифицированными.

В случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT. Кроме того, для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития «Восточное партнерство», которую Брюссель уже запустил для стран бывшего СССР.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с Россией, Евросоюзу необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения между альянсом и Москвой сейчас находятся на исторически низком уровне и исключить дальнейшего их ухудшения нельзя, однако у ЕС есть много направлений по совместной работе с Россией. До этого, 19 апреля, он указал на то, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонницей добрых отношений с Евросоюзом.

Пять общеевропейских принципов в отношениях с Россией были приняты единогласно всеми странами — членами ЕС на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе 14 марта 2016 года.

В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и Евросоюза.