Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав указал на добровольный характер вакцинации от COVID-19
Мир
Губернатор Нью-Йорка разыграет $5 млн среди привившихся от COVID-19
Мир
Суд оставил в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Медведчука
Общество
В Москве выписали около 1,3 млн штрафов за нарушение мер по COVID-19
Культура
Манижа приняла участие в первой репетиции финала «Евровидения»
Мир
Число зараженных «черной плесенью» в Индии превысило 7 тыс. человек
Мир
Байден обиделся на не рассмеявшихся над его шуткой студентов
Спорт
Хоккеист Бурдасов забросил первую шайбу сборной России на ЧМ-2021
Мир
Маск назвал российскую молодежь талантливой и энергичной

Лидеры стран ЕС на саммите поручат Боррелю подготовить отчет об отношениях с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидеры стран — членов Евросоюза на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе, намерены запросить у верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и Еврокомиссии отчет об отношениях с РФ. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщило агентство DPA.

Резолюционная ситуация: что стоит за призывами отключить Россию от SWIFT
Требования членов Европейского парламента ввести очередные санкции не повлекут реальных последствий, уверены эксперты

Согласно данным издания, сам отчет должен быть представлен на саммите Евросоюза в июне, однако, по мнению дипломатов, это в целом не повлечет за собой изменения курса Брюсселя в отношении Москвы.

Помимо этого, указывается, что ЕС продолжит следовать установленным еще в 2016 году пяти принципам в отношениях с РФ, передает ТАСС.

Ранее, 16 мая, стало известно о том, что в ЕП создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в России должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». В качестве инструмента предложен круглосуточный телеканал. Более того, Брюсселю предложили признать незаконным новый состав Госдумы, который будет избран в сентябре текущего года на едином дне голосования, если организация сочтет выборы сфальсифицированными.

В случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT. Кроме того, для большего стимулирования стремления россиян к демократическим преобразованиям предлагается принять для России стратегию развития «Восточное партнерство», которую Брюссель уже запустил для стран бывшего СССР.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с Россией, Евросоюзу необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения между альянсом и Москвой сейчас находятся на исторически низком уровне и исключить дальнейшего их ухудшения нельзя, однако у ЕС есть много направлений по совместной работе с Россией. До этого, 19 апреля, он указал на то, что напряженность в отношениях Евросоюза и России нарастает по разным направлениям.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонницей добрых отношений с Евросоюзом.

Пять общеевропейских принципов в отношениях с Россией были приняты единогласно всеми странами — членами ЕС на плановом заседании Совета ЕС в Брюсселе 14 марта 2016 года.

В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для ЕС, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и Евросоюза.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021