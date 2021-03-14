Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Наука
Астронавты NASA завершили монтажные работы на МКС в открытом космосе
Общество
В центре Гамалеи начали испытания препарата против устойчивости к антибиотикам
Спорт
Биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира
Мир
Авианосец ВМС США начал операции в восточном Средиземноморье
Общество
Гинцбург рассказал о разработке в России вакцины от аллергии на орехи
Спорт
«Зенит» разгромил «Ахмат» со счетом 4:0 в матче «Тинькофф РПЛ»
Мир
Новую вспышку птичьего гриппа зафиксировали в Японии
Мир
Кравчук допустил развертывание широкомасштабного конфликта в Донбассе
Спорт
Биатлонистка Гореева стала первой в спринте на этапе Кубка IBU

Захарова заявила о готовности России к сотрудничеству с ЕС во всех сферах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двойное но: как Жозепу Боррелю досталось за визит в Москву
Вернувшись в Брюссель, дипломат более категорично высказался об отношениях с Россией

«Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Комментируя сообщения СМИ о предложении посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера пересмотреть стратегию отношений Брюсселя и Москвы, Захарова призвала не обращать внимания «на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох» из Евросоюза, поскольку ничего из этого ни на что не влияет. В целом, по ее мнению, Европе нужно сначала определиться с внешнеполитическим вектором, а также разобраться в отношениях внутри ЕС.

«Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? <…> Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше выстраивают свою политику», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Эдерер предложил создать новый план действий в отношениях с Москвой.

Как уточняется, посол высказал предложение в ходе обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем еще в начале недели. Как добавил Эдерер, позиция, занимаемая ЕС в отношении России, нуждается в пересмотре, так как главным ее фокусом является конфликт на Украине. Также посол посоветовал Боррелю разработать шаги, позволяющие изменить ситуацию в отношениях сторон.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021