Захарова заявила о готовности России к сотрудничеству с ЕС во всех сферах

Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом 13 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наша позиция очевидна и, кстати говоря, очень проста для восприятия. Мы за взаимодействие на равноправной и взаимоуважительной основе. Готовы к такому взаимодействию? Пожалуйста, всегда открыты по всем направлениям — гуманитарное, политическое, оборонная сфера. Это константа, она не меняется на протяжении многих лет, десятилетий», — сказала она в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Комментируя сообщения СМИ о предложении посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера пересмотреть стратегию отношений Брюсселя и Москвы, Захарова призвала не обращать внимания «на каждую цитату, каждое заявление и каждый шорох» из Евросоюза, поскольку ничего из этого ни на что не влияет. В целом, по ее мнению, Европе нужно сначала определиться с внешнеполитическим вектором, а также разобраться в отношениях внутри ЕС.

«Мы все время слышим какие-то звуки, которые составляют не музыку, а какофонию. Какой смысл нам на это реагировать? <…> Поэтому пусть внутри себя сами определятся, что они хотят, и дальше выстраивают свою политику», — подчеркнула Захарова.

Ранее в этот же день стало известно о том, что Эдерер предложил создать новый план действий в отношениях с Москвой.

Как уточняется, посол высказал предложение в ходе обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем еще в начале недели. Как добавил Эдерер, позиция, занимаемая ЕС в отношении России, нуждается в пересмотре, так как главным ее фокусом является конфликт на Украине. Также посол посоветовал Боррелю разработать шаги, позволяющие изменить ситуацию в отношениях сторон.