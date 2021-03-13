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В ЕС увидели необходимость создания нового подхода в отношениях с РФ

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Посол Европейского союза в РФ Маркус Эдерер предложил создать новый план действий в отношениях с Москвой. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

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Как уточняется, посол высказал предложение в ходе обеда с главой дипломатии Жозепом Боррелем еще в начале недели. Как добавил Эдерер, позиция, занимаемая ЕС в отношении России, нуждается в пересмотре, так как главным ее фокусом является конфликт на Украине. Также посол посоветовал Боррелю разработать шаги, позволяющие изменить ситуацию в отношениях сторон.

Официальный представитель пресс-службы Еврокомиссии Набила Массрали добавила, что министры иностранных дел стран ЕС пришли к общему мнению касательно «сохранения актуальности реализации пяти основных принципов в отношениях с РФ» и «более общем походе сопротивления, сдерживания и взаимодействия со страной там, где это необходимо». Других подробностей она не привела, уточняет Bloomberg.

Кроме того, агентство проинформировало, что в ходе встречи постпредов стран Евросоюза, прошедшего в среду, 10 марта, дипломаты предложили уточнить сферы избирательного сотрудничества с РФ, которые в перспективе можно было бы обсудить на саммите лидеров государств организации 25–26 марта. Так, Италия указала на возможность экономического сотрудничества, Германия — на сотрудничество в области климата, Польша, Эстония, Литва подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.

Кроме того, Кипр выступил за анализ эффективности введенных против России санкций.

Ранее в этот же день за отмену антироссийских санкций высказалась сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член бундестага Алис Вайдель. Она заявила, что данный шаг находится в том числе в интересах ФРГ. Также политик отметила необходимость сохранения контакта РФ и Германии.

Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции, под которые попали физлица, компании и сектора российской экономики.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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