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Депутат из Германии выступила за отмену антироссийских санкций

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Отмена антироссийских санкций находится в том числе в интересах Германии, отношения между ФРГ, Европейским союзом и Россией важно перевести на прагматичный уровень. Об этом в субботу, 13 марта, заявила сопредседатель фракции «Альтернатива для Германии», член Бундестага Алис Вайдель.

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«Идеологические шоры неуместны во внешней политике. Прекращение пагубных санкций также и в интересах Германии», — заявила Вайдель «РИА Новости».

Политик напомнила, что делегация партии посетила Москву, чтобы положить конец ограничениям, оказывающим негативное влияние на обе стороны. При этом, как добавила Вайдель, она видит потенциал стабилизации отношений на всех уровнях, важно углублять взаимный обмен.

Кроме того, Вайдель отметила необходимость сохранения контакта РФ и Германии.

«Если федеральное правительство отказывается от этого, тем более важно, чтобы крупнейшая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» позаботилась о том, чтобы нить разговора не оборвалась», — заключила депутат.

Также Вайдель указала, что у Германии есть собственные энергетические интересы, и ей необходимо завершение строительства газопровода «Северный поток – 2». Она подчеркнула, что санкционная политика США вредит всем сторонам.

Отношения России и Запада ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за ситуацию на Россию и ввели санкции, под которые попали физлица, компании и сектора российской экономики.

Москва неоднократно заявляла, что процедура воссоединения Крыма с Россией соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

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