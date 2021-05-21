В ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией

Евросоюз (ЕС) стремится к стабильным отношениям с Россией. Об этом сообщил журналистам в пятницу, 21 мая, высокопоставленный представитель ЕС в преддверии встречи лидеров стран — членов Евросоюза.

Он уточнил, что пути достижения стабильных отношений с российской стороной будут обсуждаться на саммите, который пройдет 24–25 мая в Брюсселе.

«Состоится стратегическая дискуссия в свете недавних событий. Первым главным сообщением будет осуждение действий России по отношению к странам ЕС, солидарность с членами ЕС и нашими восточными партнерами. Второе — поручение главе дипломатии Жозепу Боррелю подготовить отчет по отношениям с Россией, чтобы лучше посмотреть, на каком мы этапе находимся», — цитирует ТАСС не названного высокопоставленного представителя ЕС.

Он также ответил на вопрос журналиста относительно возможного применения новых санкций в отношении РФ. Так, по его словам, некоторые страны могут выступить за принятие данных ограничений, тогда как другие — против. Нужно провести дискуссию, подчеркнул дипломат.

По словам источника, Евросоюз продолжит придерживаться пяти принципов в отношениях с российской стороной, которые были установлены в 2016 году. В них входит полное исполнение Минских договоренностей по Украине, укрепление сотрудничества с восточными партнерами Евросоюза, обеспечение энергетической безопасности ЕС, развитие европейско-российского сотрудничества по международным вопросам, представляющим интерес для Евросоюза, а также поддержка гражданского общества в России и связей между народами РФ и ЕС.

Ранее в этот день агентство DPA сообщило, что отчет об отношениях с Россией должен быть представлен на саммите в июне. Однако, согласно информации агентства, это в целом не повлечет за собой изменения курса Брюсселя в отношении Москвы.

21 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ готова дружить с Западом только с чувством собственного достоинства. По его словам, Россия не сможет двигаться к дружбе, игнорируя собственные традиции.

16 мая в Европарламенте создали проект доклада, который определяет главные принципы отношений с Россией. Согласно его тексту, европейские политики считают, что в стране должно быть построено «демократическое общество», способное противостоять «русскоязычной пропаганде». При этом отмечалось, что в случае если Россия продолжит якобы агрессивные действия, то Брюсселю стоит задуматься об отключении страны от платежной системы SWIFT.

В конце апреля Боррель заявлял, что, несмотря на разногласия с российской стороной, ЕС необходимо оставлять каналы для диалога с ней открытыми. По его словам, отношения с РФ в настоящий момент находятся на исторически низком уровне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что Россия готова к взаимодействию с Евросоюзом по всем направлениям, но только на равноправной и взаимоуважительной основе. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Россия является сторонницей добрых отношений с Евросоюзом.