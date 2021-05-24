Лайк, подписка: СБП позволит управлять автоплатежами в онлайн-банке

В июле 2021 года банки начнут пилотировать оплату по модели подписки через систему быстрых платежей (СБП), сообщили «Известиям» в ЦБ. Функционал позволит россиянам контролировать распространение своих данных и избегать списания по забытым или ненужным автоплатежам, пояснили в кредитных организациях. Аналогичный сервис разрабатывают Visa и MasterCard, но СБП может обогнать их и запустить технологию первой на рынке. Сценарий оплаты удобнее QR-кода. Он особенно востребован интернет-ритейлом, который готовится его продвигать, подчеркнули в АКИТ.

В одном окне

Сервис подписок позволяет проводить автоматические платежи с определенной периодичностью, например оплачивать музыкальный или видеоконтент, онлайн-фитнес и прочие регулярные услуги, пояснили «Известиям» в ЦБ. В Банке России подчеркнули: при этом человек может полностью контролировать свои автоплатежи: отключать их или возобновлять по мере необходимости. Технологическую готовность сервиса планируется реализовать в СБП в июле 2021 года, тогда же запланировано тестирование с несколькими пилотными кредитными организациями, добавили в регуляторе.

В Национальной системе платежных карт (НСПК), которая выступает клиринговым центром СБП, подтвердили «Известиям» пилотирование сервиса. В НСПК уточнили, что в специальном меню в мобильном приложении своего банка клиент будет видеть все подписки и сможет контролировать их, в том числе отзывать при необходимости. Сервис исключает возможность оформления автоплатежа без согласия пользователя, подчеркнули в организации.

Лайк, подписка Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Предполагается, что в момент покупки или любой другой коммуникации с клиентом торгово-сервисное предприятие (ТСП) направит ему платежную ссылку, по которой тот попадет на специальную страницу в своем мобильном банке. После авторизации в нем покупатель сможет ознакомиться с условиями и дать согласие на списания в пользу конкретного магазина. Затем деньги будут перечисляться автоматически по запросу ТСП.

Пропилотировать функционал планируют как минимум семь банков-участников Ассоциации финтех (учреждена ЦБ), заявила ее гендиректор Татьяна Жаркова. В частности, опробовать технологию планируют «Тинькофф», СКБ и МТС Банк, а ВТБ принимает участие в соответствующей рабочей группе, сообщили «Известиям» их представители. Также рассматривает тестирование сервиса ПСБ, не исключает такой возможности Росбанк, а «Дом.РФ» проявляет интерес к пилотированию.

Онлайн-ритейлеры также планируют участвовать в пилоте сервиса подписок, поскольку для них это важнейший функционал из предполагаемых в СБП, заявил «Известиям» глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артём Соколов. Он отметил, что в 2020 году порядка 60 млн россиян хотя бы раз сделали покупки онлайн, вся эта аудитория — потенциальная база клиентов сервиса ЦБ. Артём Соколов подчеркнул: поскольку ритейлу выгодно использовать СБП в связи с более низкими комиссиями, чем эквайринговые (до 0,7% против 2,5%), продавцы готовы популяризировать сервис среди своих пользователей, в том числе развивая программы лояльности.

Впереди планеты

Россияне уже привыкли привязывать реквизиты к приложениям, скоро также привычно будет привязывать свои счета через СБП и давать согласие на списание оплаты за полученные услуги или купленные товары, ожидает директор по инновациям СКБ-банка Виталий Копысов. Функционал подписок будет востребован, согласны в крымском РНКБ. Например, сейчас уже активно подключаются аналогичные сервисы от кредитных организаций и платежных систем — регулярные списания по ЖКХ, на погашение кредитов, автоплатежи на информационные ресурсы, стриминговые музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры.

Модель подписки будет удобнее для клиентов, чем QR, который уже внедрен в СБП, поскольку нет необходимости каждый раз сканировать код, полагают в МТС Банке. Впрочем, сравнивать эти технологии не совсем корректно — они будут дополнять друг друга, считают в ВТБ.

Клиенты не всегда охотно соглашаются на автосписание денег из-за потери контроля над своими платежными поручениями: имея подписку на 15–20 категорий товаров и услуг, гражданам становится сложно ими управлять, отметила партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова. Например, иногда россияне вводят данные карты на сервисе, который обещает списывать ежемесячно символические деньги — несколько рублей, но спустя какое-то время сумма увеличивается до более значимой, при этом пользователь уже не помнит, где именно оставил реквизиты.

При этом сервис ЦБ позволит управлять подписками независимо от вида карточек, которые использует клиент, и банка, в котором он обслуживается, подчеркнула эксперт. Дополнительно будет обеспечиваться защита при распространении персональных данных.

В 2020 году стало известно о планах Visa по запуску аналогичного сервиса, который позволит клиентам удалять данные карт со сторонних сайтов. Предполагалось, что россияне смогут в своем мобильном банке получить доступ к списку сайтов в интернете, где они оставили данные своих карт, и при необходимости удалять сведения. Однако технология пока не заработала. В Visa сообщили «Известиям», что не комментируют перспективы и сроки ее запуска.

MasterCard находится в процессе внедрения ряда сервисов, включая управление подписками, сообщили в компании, не раскрывая сроков реализации технологии. Подобные решения находятся в зоне внимания НСПК (оператор «Мира»), сообщил ее представитель. По словам источника «Известий» на платежном рынке, такой функционал позволит банкам при построении экосистем предлагать клиентам подписываться, например, на стриминговые сервисы прямо из приложения, а ТСП он освободит от проблемы устаревания реквизитов привязанных карт.