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Система быстрых рубежей: за два года через СБП перевели триллион рублей

Нулевые комиссии позволили увеличить долю сервиса среди всех операций между физлицами до 15%
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Система быстрых рубежей: за два года через СБП перевели триллион рублей
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2021-01-27 16:47:42
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За два года функционирования системы быстрых платежей ЦБ россияне перевели с ее помощью 1 трлн рублей, заявили «Известиям» в регуляторе. Сервис за это время занял 15% рынка межбанковских перечислений. По данным НСПК, к системе уже присоединились 211 финансовых организаций. Эксперты уверены: поддержку технологии оказали нулевые комиссии, а также подключение «Сбера», который просрочил реализацию технологии на полгода. В крупнейших банках «Известиям» заявили, что в 2021 году планируют развивать оплату через СБП по QR-коду и при внедрении новых сервисов.

Быстрые деньги

Дошли до трети: система быстрых платежей заняла 30% рынка переводов
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Система быстрых платежей (СБП) была запущена ровно два года назад — 28 января. С того момента ей воспользовались свыше 15 млн банковских клиентов: за последний год их число выросло в 15 раз, подсчитали для «Известий» в Центробанке. В регуляторе подчеркнули: за всё время работы сервиса пользователи провели более 139 млн операций на сумму около 1 трлн рублей. Только за 2020 год эти показатели выросли в 18 и 14 раз соответственно. В Банке России добавили, что за этот период доля переводов через СБП среди всех межбанковских перечислений физлиц увеличилась с 1,4 до 15%.

Постоянный рост показателей говорит о востребованности системы у потребителей и о повышении интереса со стороны граждан и бизнеса к ее функционалу, заявили в ЦБ.

К СБП уже подключилось 211 финансовых организаций, сообщили «Известиям» в Национальной системе платежных карт (НСПК — клиринговый центр сервиса). В крупнейших российских банках подтвердили, что видят интерес к СБП у своих клиентов. Это удобный и надежный способ перечисления, который позволяет снизить стоимость безналичных платежей, гарантируя их безопасность и скорость, подчеркнули в ВТБ.

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Логотип Системы быстрых платежей (СБП)
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В нынешнем году кредитные организации планируют дополнить сервис возможностью «вытягивать» деньги на свой счет, например, если клиент чаще использует приложение одной кредитной организации, а зарплату получает в другой. Такой функционал собираются реализовать ПСБ, Почта Банк, МТС Банк, «Хоум Кредит», Новикомбанк, «Абсолют», «Зенит» и УБРиР, рассказали «Известиям» их представители.

Успешность и популярность сервиса зависит от его удобства и стоимости: по обоим критериям СБП получает высший балл, подчеркнул гендиректор финтех-компании RBK.money Денис Бурлаков. С 1 мая 2020 года ЦБ принудительно обнулил комиссии за перечисления между физлицами с использованием сервиса до 100 тыс. рублей в месяц. До ввода ограничений банки установили их на высоком уровне — таком же, как для обычных переводов по номеру карты, писали ранее «Известия». Если запрет снимут и комиссии вернутся, прирост клиентов и объемов операций резко сократится, ожидает Денис Бурлаков.

Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП еще 1 октября 2019 года. На тот момент этого не успел сделать только «Сбер», за что получил штраф от ЦБ. По заявлениям главы банка Германа Грефа, СБП была недостаточно защищена. «Сбер» полномасштабно подключился к системе только в конце мая 2020 года, при этом спрятав функционал в своем мобильном приложении.

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Перевод денег через СБП
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сложный клиентский путь, безусловно, затрудняет рост базы пользователей сервиса ЦБ, подчеркнул Денис Бурлаков. Тем не менее доля переводов с участием «Сбера» в крупнейших банках составляет 40–50%. Госбанк же продолжает развивать собственную экосистему переводов: в 2020-м к ней подключился Альфа-банк. В Сбербанке «Известиям» отказались комментировать планы по развитию СБП.

Очередной вопрос: банки предлагают изменить порядок подключения к СБП
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Ставка на куайринг

Показатели перечислений через СБП в адрес юрлиц — оплаты товаров и услуг — значительно скромнее: с момента запуска этого сервиса 1 сентября 2019 года проведено 900 тыс. операций на сумму 5 млрд рублей, сообщили в ЦБ. По данным НСПК, 27 финансовых организаций предоставляют клиентам возможность оплаты по QR-коду. Такой функционал реализован в 69 тыс. торговых точек.

По требованиям ЦБ, к 1 апреля 2022-го технологию должны запустить все банки с универсальной лицензией. В этом году инструмент должен появиться также в «Абсолюте», «Зените», Новикомбанке, УБРиР, крымском РНКБ и банке «Санкт-Петербург».

По оценкам Wildberries, который развернул на всю сеть оплату QR-кодами, число трансакций с помощью этого инструмента выросло в шесть раз. Представители других ритейлеров не ответили на запросы «Известий».

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Оплата с помощью QR-кода
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Конкуренция между двумя системами мгновенных переводов снова обострилась

СБП развивается как настоящая экосистема платежных сервисов, считает руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин. В ближайшее время кредитные организации будут прорабатывать новые сценарии для перечислений в пользу юрлиц. Например, ВТБ и «Открытие» планируют реализовать оплату чаевых по QR-коду. Новый функционал для оплаты в интернете — «мгновенный счет» — собирается запустить банк «Дом.РФ».

Тарифы, установленные в СБП, в разы выгоднее эквайринговых комиссий за прием безналичных платежей. Ритейл верит, что сервис ЦБ в перспективе станет полноценной альтернативой платежным терминалам, заявил «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Он пояснил, что пока оплату с помощью системы подключили не все банки, а значит, не все россияне через свои приложения могут отсканировать QR-код и отправить деньги продавцу.

Второй затрудняющий работу СБП фактор — нехватка сценариев. Покупки в интернете в основном делаются со смартфона, и пользователю просто нечем отсканировать QR на экране, объяснил Артем Соколов. Бизнесу нужна оплата по сценарию подписки, который позволит не подтверждать операцию каждый раз.

Помимо развития оплат по QR-кодам в 2021 году ВТБ, ПСБ, «Открытие» и СКБ-Банк планируют работать над сервисом переводов от юрлиц гражданам через СБП — в том числе для начисления зарплаты по номеру телефона. Среди других планов — организация расчетов между юрлицами, а также между физлицами и государством (например, перевод пенсионных накоплений).

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