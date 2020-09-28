Игра в монополию: как «Сбер» продолжает переманивать пользователей СБП

Конкуренция системы быстрых платежей (СБП) Банка России и сервиса мгновенных денежных переводов Сбербанка продолжает обостряться. К экосистеме «Сбера» сейчас подключается четвертый крупный розничный банк — «Хоум Кредит», сообщил «Известиям» его представитель. Переговоры по этому поводу также провел «Зенит». Хотя в СБП состоит более 100 банков, а перечисления до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны, не все клиенты «Сбера» сумели подключить функцию в мобильном приложении из-за сложностей навигации. Эксперты предполагают, что крупнейший банк страны и дальше будет пытаться оттянуть пользователей у СБП, например открыть партнерам доступ к заграничным переводам по номеру телефона.

Конкуренция с монополистом

Банк «Хоум Кредит» находится в процессе подключения к экосистеме мгновенных переводов Сбербанка по номеру телефона, заявил «Известиям» директор департамента по развитию онлайн-сервисов кредитной организации Павел Михалев. Он пояснил, что пользователи услуг банка часто делают переводы именно клиентам «Сбера» или получают деньги от них. Новация существенно повысит уровень удобства для клиентов «Хоум Кредита», уверен Павел Михалев. Сроки подключения и предполагаемые тарифы банк не раскрывает.

Банк «Зенит» провел ряд переговоров по вопросу подключения к переводам по номеру телефона в Сбербанк, но их результаты пока не оглашаются, заявил «Известиям» зампред правления кредитной организации Дмитрий Юрин.

Игра в монополию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

В Сбербанке «Известиям» подтвердили, что число партнеров сервиса мгновенных переводов и платежей по номеру телефона продолжает увеличиваться. Кредитная организация не раскрыла информацию о среднемесячном количестве и общей сумме перечислений.

В приложении «Сбербанк Онлайн» можно перевести деньги по номеру телефона не только клиентам «Сбера» , но и в другие банки. Среди них — «Тинькофф», Совкомбанк и СДМ, указано в приложении. Только по направлению в «Сбер» деньги по номеру телефона можно также перечислить из салонов связи МТС и «Связной», а также с использованием универсальной платежной платформы «MobiДеньги».

Комиссия по уже существующим направлениям переводов разная — от нулевой до 2,3% от суммы проведенной операции. Например, при перечислениях из «Сбера» в «Тинькофф» до 50 тыс. рублей взимается комиссия 1%.

Регуляторный оппонент

В феврале 2019 года Банк России запустил свой сервис переводов между физлицами по номеру телефона, он призван стать аналогом и конкурентом « Сберу » . Сейчас в системе быстрых платежей (СБП) участвует более 100 банков, в перспективе предполагается, что к ней подключатся все кредитные организации. На сегодняшний день через платформу было проведено около 47 млн операций почти на 370 млрд рублей, сообщили «Известиям» в ЦБ.

Сбербанк присоединился к СБП с опозданием более чем на полгода — в конце мая 2020-го. Однако найти кнопку подключения функционала клиентам непросто. В приложении нужно дать свое согласие на входящие и исходящие платежи через СБП. Путь до необходимых настроек в «Сбербанк Онлайн» запутан: с главной страницы необходимо пройти четыре меню («Профиль» — «Настройки» — «Соглашения» — «Подключение» СБП). Сам сервис располагается лишь 15-м пунктом меню на странице «Платежи и переводы».

В сервисе ЦБ перечисления до 100 тыс. рублей в месяц бесплатны. Таким образом, сейчас СБП для клиентов выгоднее в плане тарифов, чем экосистема Сбербанка.

Игра в монополию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

В банках «Тинькофф», Совкомбанк и СДМ не сообщили «Известиям» долю перечислений в «Сбер» и из него через его собственный сервис, а не с помощью СБП.

Впрочем, другие крупные кредитные организации заявили «Известиям», что при наличии сервиса ЦБ подключаться к Сбербанку напрямую они не планируют. Такого мнения придерживаются в ВТБ, Россельхозбанке, «Открытии», МКБ, Промсвязьбанке, УБРиР и «Ак Барсе».

— Функционала и охвата СБП достаточно для предоставления клиентам качественной услуги переводов по номеру телефона. Кредитная организация выступает за участие в системных, а не в локальных проектах, — подчеркнули в Россельхозбанке.

Метят за границу

«Сбер» предлагает прямой доступ к базе своих клиентов, которые составляют 90% всех розничных пользователей банковских услуг в России, оценила партнер технологической практики КПМГ в России и СНГ Оксана Борисова. Кроме того, по ее словам, платформа «Сбера» удобна в использовании и на стороне клиентов, и на стороне бизнеса, а также признается экспертами безопасной и не имеет уязвимостей.

Банки могут подключаться к экосистеме переводов «Сбера» напрямую, поскольку видят широкий поток денег в этом направлении и хотят проводить его напрямую, без посредников в виде СБП, считает председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Она напомнила, что «Сбер» подключил новую услугу — ввел платную «подписку», чтобы можно было переводить без комиссии свыше 50 тыс. рублей в месяц. Возможно, она будет распространяться и на переводы в другие банки, тогда для состоятельных клиентов это будет выгоднее бесплатного лимита в 100 тыс. в СБП, оценила эксперт.

Игра в монополию Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По ожиданиям Алмы Обаевой, число партнеров «Сбера» в проекте мгновенных переводов по номеру телефона, вероятно, будет расти и дальше. Кроме того, в перспективе кредитная организация может предоставить удобный сервис для своих партнеров по переводам за рубеж по номеру телефона, который уже действует, но только для клиентов «Сбера», предположила эксперт. По ее словам, поскольку оператором СБП выступает Центробанк РФ, а не коммерческая компания, вряд ли в системе будут активно развиваться трансграничные переводы в ближайшее время: это политически сложная история.

По оценкам экспертов, если «Сбер» наладил процесс подключения к своей экосистеме, то присоединение «Хоум Кредита» может занять всего несколько месяцев.