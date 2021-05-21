В Москве появится безопасная разметка пешеходных переходов

В Москве изменится разметка диагональных пешеходных переходов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«Новая разметка выглядит аккуратнее, экономит краску, а самое главное — по ней не будут проскальзывать колеса машин и мотоциклов», — говорится в сообщении ведомства.

Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано. Во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок.

Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным.

15 февраля сообщалось, что в 2020 году российская ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее.

Так, самым распространенным нарушением стало превышение скорости движения: за 12 месяцев 2020 года было выписано 124 млн постановлений.