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Названы самые часты нарушения ПДД в России в 2020 году

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В 2020 году российская ГИБДД вынесла в отношении автовладельцев с помощью камер более 145,5 млн штрафов, что почти на 20% больше, чем годом ранее. Об этом 15 февраля сообщает «Коммерсант».

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Так, самым распространенным нарушением стало превышение скорости движения: за 12 месяцев 2020 года было выписано 124 млн постановлений.

Второе место — несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. За такое нарушение выписано 13,6 млн постановлений.

Замыкает тройку проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика. Всего за 2020 год было выписано 5,2 млн штрафов.

В топ-5 самых частных нарушений ПДД в 2020 году вошли также нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона (2,9 млн), а также управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена (2,8 млн).

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД).

МКАД является магистралью с самым высоким скоростным режимом в городе. В уходящем году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

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