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Названа самая опасная магистраль Москвы в 2020 году

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Самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). Об этом сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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В ведомстве уточнили, что МКАД является магистралью с самым высоким скоростным режимом в городе. В уходящем году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

«Мы уже разработали целую программу, как сделать движение там безопаснее. Это дополнительное освещение, новая система навигации, аварийные карманы, новые камеры. Внедрять меры начнем уже со следующего года», — отметили в дептрансе.

В свою очередь самой безопасной трассой в Москве по итогам 2020 года стало Рублевское шоссе. На трассе за год произошло всего 7 дорожных автоаварий с пострадавшими.

1 июля сообщалось, что каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, большую роль в борьбе с «пьяными» ДТП играют меры профилактики. Так, в последние годы было усилено законодательство в отношении водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.

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