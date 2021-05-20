Немецкий политик рассказал о вероятном приближении кибервойны

Бывший премьер-министр немецкой федеральной земли Баден-Вюртемберг, экс-еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Гюнтер Эттингер считает, что третья мировая война пройдет без танков и артиллерии — в киберпространстве.

«Одно можно сказать наверняка: третья мировая война будет происходить не «на суше, на воде и в воздухе», а скорее виртуально в киберпространстве — без танков и грохота пушек», — написал он в статье для газеты Handelsblatt 20 мая, приведя в пример некоторые из крупных кибератак, таких как взлом компьютера канцлера Германии Ангелы Меркель в 2015 году, атаки на компании Colonial Pipeline и Solarwinds в США и др.

Крупнейшими странами, владеющими мощными киберсилами, он назвал Россию, США, Китай, Израиль и Иран, указав, что из вышеперечисленных именно Россия является самой мощной.

Политик посоветовал властям Германии сосредоточиться на усилении киберзащиты, так как страна в настоящее время отстает от своих конкурентов в данной сфере.

Эттингер также раскритиковал политику Евросоюза в отношении киберзащиты, отметив, что ЕС за период с 2021 по 2027 год выделил на защиту киберпространства всего €1,5 млрд.

«Секретные киберармии Москвы и Пекина, должно быть, уже дрожат от страха. Или просто надрываются от хохота», — резюмировал он.

15 апреля США обвинили СВР России в использовании ряда уязвимостей для атак в киберпространстве, в связи с чем американские власти внесли в черный список шесть российских технологических компаний.

14 декабря 2020 года The Washington Post писала, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Позднее, в феврале, в Вашингтоне сообщили, что атака на Госдеп и ряд американских министерств через SolarWinds, вероятно, была проведена хакером, который якобы имеет российское происхождение.

Кибератака на Colonial Pipeline произошла 7 мая. В результате была приостановлена работа трубопровода, который обеспечивает топливом 45% населения восточного побережья Соединенных Штатов.

Американские СМИ сообщали о возможной связи хакеров, атаковавших Colonial Pipeline, с Россией. При этом Белый дом не подтвердил эту информацию. Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер пояснила, что атаку осуществила группа хакеров, а не какое-то государство.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 11 мая заявлял, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к этим хакерским атакам.

18 мая стало известно, что анализ кибератак на органы государственной власти России свидетельствует о том, что вмешательства хакеров были произведены с ресурсов уровня зарубежных спецслужб. Уточнялось, что кибератаки со стороны Запада на госвласти РФ были направлены на компрометацию информационной инфраструктуры страны.

12 мая замглавы МИД России Олег Сыромолотов рассказал, что большинство кибератак на Россию в 2020 году происходило с адресов в США, Германии и Нидерландах. Он уточнил, что кибератаки были нацелены на объекты, связанные с разработками вакцин, а также госуправления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Согласно данным ведомства, в последнее время участились кибератаки на ресурсы МИД России, в том числе для них используются подсети американских компаний.