Лавров обсудил с Блинкеном планы по размещению войск США в Польше

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что на прошедшей накануне встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном обсудил планы Вашингтона по развертыванию дополнительных сил в Польше.

«Я вчера поинтересовался у Тони Блинкена на этот счет, — обсуждаются в Вашингтоне планы развертывания дополнительных существенных сил в Польше, что будет прямым нарушением основополагающего акта между Россией и НАТО от 1997 года», — сказал министр на пресс-конференции в Рейкьявике.

Лавров выразил надежду на то, что все страны —участницы альянса понимают, что «это не двусторонний вопрос, а вопрос, который затрагивает многосторонние обязательства блока перед РФ». По его словам, Москва примет все возможные меры для обеспечения собственной безопасности на фоне подобной деятельности со стороны Вашингтона. Однако Лавров подчеркнул, что Россия выступает за диалог с США.

Кроме того, глава МИД России уточнил, что в Москве также озабочены развертыванием иностранных сил на границе РФ с Норвегией.

«Конечно, нас прежде всего тревожит то, что происходит у наших границ с Норвегией — это наш ближайший сосед, с которым у нас очень добрые отношения. Но проблемы, связанные с нагнетанием военно-политической напряженности в силу развертывания иностранных войск в Норвегии и в Прибалтике, — они остаются», — отметил он.

Министр подчеркнул, что существуют обязательства, которые были приняты в рамках Совета Россия-НАТО в 1997 году. Согласно договоренностям, на территории новых членов альянса не будет на постоянной основе развертываться контингенты и вооружения НАТО.

«Сейчас, пользуясь этой игрой слов, — «на постоянной основе», нам объявляют, что может быть постоянное ротационное присутствие», — заметил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства России также рассказал, что на министерской сессии Арктического совета РФ выдвинула идею о возобновлении контактов по линии военных. Лавров отметил, что в настоящий момент реакции партнеров нет.

Ранее, 18 мая, глава военного комитета НАТО Стюарт Пич отметил, что Североатлантический альянс по-прежнему готов к диалогу с Москвой в рамках Совета Россия–НАТО. В тот же день главком ВМФ России Николай Евменов сообщил, что Балтийский флот РФ получит новые подлодки на фоне усиления НАТО в регионе.

15 мая генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом альянс не должен снижать экономическое давление. По его словам, альянс предлагает Москве диалог, но она «всё равно ведет себя агрессивно». За два дня до этого командующий Северным флотом РФ адмирал Александр Моисеев сообщил, что военные учения НАТО смещаются к российским границам, растет интенсивность полетов стратегической авиации США. Это, по его словам, носит провокационный характер.

Помимо этого, еще в марте Столтенберг заявил, что альянс усиливает активность в Арктике. По его словам, это происходит из-за присутствия там российских сил. При этом Москва не раз призывала страны Запада отказаться от милитаризации региона и сотрудничать.