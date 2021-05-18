Балтийский флот получит новые подлодки на фоне усиления НАТО в регионе

Новые дизельные подводные лодки, летательные аппараты и береговые комплексы получит Балтийский флот РФ на фоне усиления НАТО в непосредственной близости от границ России. Об этом во вторник, 18 мая, заявил главком ВМФ РФ Николай Евменов в телеграмме по случаю Дня Балтийского флота.

По его словам, подводная составляющая «будет соответствовать объему задач, которые стоят перед флотом».

Как подчеркнул главком ВМФ, Балтфлот играет важнейшую роль в обеспечении безопасности России на западном направлении. В настоящее время, по словам Евменова, она «приобретает еще большее значение в связи с новыми вызовами и угрозами, возникающими в связи с расширением присутствия НАТО в Балтийском регионе в непосредственной близости к границам Российской Федерации».

Он также добавил, что оснащение Балтийского флота новыми кораблями с высокоточным оружием и, в частности, малыми ракетными кораблями проекта 21631 в ближайшее время будет продолжено.

Как сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники, Балтфлот может получить дизельные подлодки проектов 636.3 «Варшавянка» или 677 «Лада».

Накануне командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов сообщил, что эсминцы ВМС США регулярно дежурят в Балтийском и Северном морях. По его словам, в регионе на постоянной основе действуют две группы объединенных военно-морских сил стран НАТО численностью до 15 боевых кораблей и судов обеспечения. Он отметил, что в планах у НАТО проведение в регионе более 20 учений, включая крупномасштабные, в ходе которых корабельная группировка может быть увеличена до 30–40 кораблей.