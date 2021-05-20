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МИД назвал условие встречи Путина и Зеленского

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Для возможного саммита президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нужно выполнить Парижские договоренности. Москве не нужна встреча ради встречи. Такое заявление сделал в четверг, 20 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко на полях Центральноазиатской конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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«Покуда решения парижского саммита не выполнены, мы считаем, что нужно заниматься в первую очередь их выполнением. А потом думать о встречах. Встреча ради встречи России не нужна», — заявил он.

Также Руденко заявил, что ожидания на улучшения отношений Москвы и Киева с приходом Зеленского на пост президента Украине не оправдались.

«Надежда на то, что отношения... с приходом нового президента Украины, они, к сожалению, не оправдались, а по некоторым параметрам риторика Зеленского и конкретные шаги стали даже гораздо хуже, чем это было при (Петре) Порошенко. Весьма сожалеем этому факту», — сказал дипломат.

Ранее в этот же день Зеленский заявил, что между его офисом и представителями России начались контакты по организации встречи лидеров.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в свою очередь подтвердил, что контакты по встрече Путина и Зеленского в настоящий момент ведутся.

По его словам, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак принимает участие в обсуждениях. При этом Песков подчеркнул, что процесс идет не просто и наброски встречи скорее концептуальные, а не предметные.

20 апреля украинский лидер предложил встретиться с российским президентом «в любой точке» Донбасса. Зеленский уточнил, что разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин спустя два дня заявил, что первостепенными задачами руководства Украины должны стать встречи с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Донбассе. Российский лидер указал, что для развития российско-украинских отношений РФ готова принять Зеленского в Москве в любое удобное для него время.

28 апреля Зеленский заявил, что Ватикан был бы лучшим местом для встречи с Путиным. Украинский лидер подчеркнул, что место встречи президентов должно вызывать доверие у обеих сторон, а у посредника с таким авторитетом есть возможность предоставить ту уверенность, «которой не хватает попыткам договориться Украине и России». Кроме того, Зеленский заявил, что встреча обязательно состоится.

Тогда Песков отметил, что Кремль не получал официального предложения о встрече президентов в Ватикане. При этом он уточнил, что вопрос урегулирования конфликта в Донбассе не может решаться между Киевом и Москвой. По его словам, Россия не является участником этого конфликта, однако искать точки соприкосновения в этой ситуации всё равно нужно.

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