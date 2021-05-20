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Зеленский назвал Украину без олигархов приоритетом своей работы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одним из его приоритетов является строительство страны без олигархов. Об этом он сказал в четверг, 20 мая, на пресс-конференции, которая приурочена ко второй годовщине со дня его инаугурации.

«Какие приоритеты? Номер один — мы строим страну без олигархов. Об этом всём мы будем говорить детальнее, я готов обо всем говорить. Но действительно, страну без олигархов. Я думаю, вы уже ощущаете наши первые шаги, к которым я готовился долго. Уже видите результаты. Страну для 40 млн [человек], а не сотни Forbes», — сказал Зеленский.

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Зеленский подчеркнул, что именно страна должна оказывать помощь бизнесу, тогда как бизнес не должен жить за счет государственного бюджета.

В настоящий момент в Киеве возле здания авиастроительного предприятия «Антонов» 20 мая проходит митинг желающих задать вопросы Зеленскому.

При этом в тот же день у здания украинского лидера собралось более 1 тыс. человек. Митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли фаеры и забросали здание офиса петардами и взрывпакетами. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

При этом за несколько дней до этого в украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) сообщили, что власти страны занимаются построением тоталитарного государства, аналогичного описанному Джорджем Оруэллом в романе «1984».

ОПЗЖ выдвинула подобные обвинения в связи с делом главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком (входит в 100 богатейших людей Украины по версии журнала Forbes), которого обвинили в госизмене и «нарушении обычаев войны». Медведчук был отправлен под домашний арест 13 мая сроком до 9 июля. Сам глава политсовета партии после заседания суда указал на политическую мотивированность вынесенного решения.

18 мая адвокаты главы политсовета ОПЗЖ обжаловали решение суда в Киеве об избрании своему подзащитному меры пресечения.

Однако 14 мая Зеленский назвал меры против Медведчука защитой госбезопасности. По словам украинского президента, глава политсовета партии «был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности».

Зеленский стал президентом Украины, победив во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля 2019 года. За него проголосовали более 73% избирателей. 20 мая того же года прошла инаугурация Зеленского. 19 мая 2021-го Комитет избирателей Украины опубликовал список невыполненных предвыборных обещаний украинского лидера. Согласно представленным данным, лишь восемь пунктов из 30 были выполнены либо частично, либо полностью.

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