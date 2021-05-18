Депутаты ОПЗЖ сравнили ситуацию на Украине с романом «1984»

Украинские власти занимаются построением тоталитарного государства, аналогичного описанному Джорджем Оруэллом в романе «1984». Об этом во вторник, 18 мая, сообщили в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Действующая власть последовательно строит тоталитарное государство, в котором, как в романе Дж. Оруэлла «1984», «мир — это война, свобода — это рабство, а незнание — сила». Поэтому стремится уничтожить любую политическую альтернативу и истеричными обвинениями реагирует на справедливую критику своей несостоятельности, пагубности курса и полной неспособности к управлению государством», отмечается в заявлении на сайте партии.

Члены политсилы также сравнили секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексея Данилова с Йозефом Геббельсом, из-за стремления первого обвинить единственную на Украине партию, выступавшую за мир, в нагнетании конфликта и угрозе национальным интересам.

Однако, как подчеркнули члены ОПЗЖ, большинство граждан осознают неверное направление, в котором движется Украина, и обман со стороны властей.

«Обещали мир, народовластие, экономическое развитие и улучшение жизни, но за два года они перевернули свои обещания с ног на голову», — заключили в партии.

Накануне в ОПЗЖ сообщали, что политическая ситуация на Украине вышла из правового поля и превратилась в массовую травлю инакомыслящих. Кроме того, в партии заявили, что власти Украины запустили маховик политических репрессий и не могут остановиться. Депутаты призвали власти остановить политический террор и прекратить провокационные заявления.

14 мая сообщалось, что офис генпрокурора Украины не имеет доказательств финансирования терроризма главой политсовета партии Виктором Медведчуком, в котором обвинили политика. Тем не менее замгенпрокурора Роман Говда отметил, что следствие по уголовному делу о финансировании терроризма Медведчуком все же идет.

13 мая суд в Киеве отправил Медведчука под домашний арест сроком до 9 июля. Его обвиняют в госизмене и «нарушении обычаев войны». Сам политик отметил, что дела против него политизированы и бездоказательны. 18 мая защита депутата подала апелляцию на решение суда о домашнем ареста.