В Киеве собралась толпа желающих задать вопросы Зеленскому

В Киеве возле здания авиастроительного предприятия «Антонов» 20 мая проходит митинг желающих задать вопросы президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Организатором митинга выступила партия «Демократична Сокира».

По данным местных журналистов, у здания предприятия, на территории которого 20 мая пройдет пресс-конференция украинского лидера, собралось порядка 20 человек. В руках у людей флаги партии — они просят задать вопросы Зеленскому, однако в здание их не допускают.

«Нас туда не аккредитовали. Поэтому на этой пресс-конференции не будут даны ответы на интересующие нас вопросы. Вся коммуникация президента превращается всегда в теплую ванну. Мы пришли сюда задать ему свои вопросы, пусть даже через журналистов», — объяснил один из участников акции.

На данный момент обстановка спокойная. Перед входом в здание также собралась очередь из журналистов, которые будут присутствовать во время пресс-конференции Зеленского.

Ранее, 20 марта, у здания офиса президента Украины собралось более 1 тыс. человек. Они держали в руках плакаты в поддержку осужденного экс-главы одесской ячейки запрещенной в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко с призывами освободить его.

Митингующие, среди которых в основном молодые люди, подожгли фаеры и забросали здание офиса петардами и взрывпакетами. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

В конце ноября, когда Зеленский проходил лечение от коронавируса, возле больницы, где пребывал украинский президент, собрались десятки человек. Они требовали «посадить на кол» президента. Толпа грозилась организовать «новый майдан», заявляя, что «на этот раз президенту сбежать не удастся».