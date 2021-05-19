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Мужчина в Подмосковье бросил телевизор в Вечный огонь

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В Химках Московской области с помощи записи с системы «Безопасный регион» задержали мужчину, который бросил телевизор в Вечный огонь. Об этом заявил зампред правительства региона Роман Каратаев.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Победы и проспекта Мира. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина уронил телевизор в мемориал «Отстоявшим Отчизну». Его личность установлена. В отношении 32-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело, теперь злоумышленнику грозит до трех лет лишения свободы, передает портал «Подмосковье сегодня».

Как сообщалось в апреле, женщина, готовившая еду на Вечном огне у мемориала «Скорбящая мать» в подмосковном Пушкино, объяснила свой поступок. Жительницу соседнего Красноармейска, 1956 года рождения, задержала полиция. Было возбуждено уголовное дело по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). В ходе допроса женщина сказала, что ей была «нужна горячая еда».

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