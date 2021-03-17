В Крыму осудили заявления о долге ФРГ вернуть полуостров Украине

Заявление посла Украины в ФРГ Андрея Мельника о моральном долге Германии помочь Киеву вернуть полуостров является политическим бредом и маразмом. Об этом 17 марта заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По словам депутата, эти слова не поддаются здравому объяснению, пишут «РИА Новости». Он добавил, что Украине следовало бы не спекулировать на прошлом, а покаяться за время разрухи, устроенной Киевом в Крыму.

Как добавил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков, Украина и Япония не смогут повлиять на статус российского Крыма.

По его мнению, власти Украины решили, что вопрос Крыма похож на ситуацию с Курильскими островами, и поэтому решили привлечь Токио к этому вопросу.

«Даже не исключаю, что Япония отзовется на эту просьбу. Япония уже 70 лет пытается решить вопрос по Курильским островам и ничего не решила. И не решит», — цитирует его НСН.

Посол РФ в Германии Сергей Нечаев, в свою очередь, заявил, что возвращение Крыма в состав России стало закономерным и логичным исходом событий, что происходили на Украине. Он подчеркнул, что страны Запада проигнорировали нарушение сторонниками переворота на Украине договоренностей, которые были достигнуты при участии Германии, Франции и Польши, пишет «Газета.ру».

Ранее в этот день посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил у Берлина помощи в возвращении Крыма. Он отметил, что на ФРГ лежит моральный долг прекратить тиранию, так как Германия дважды оккупировала Крым, где проводила беспощадную кампанию истребления населения.

В 2014 году по итогам референдума Крым вошел в состав России. В ходе него 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за присоединение к России. Украина до сих пор считает регион своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла о соответствии процедуры присоединения всем нормам международного права.