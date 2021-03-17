Воссоединение установлено: звезды в «Лужниках», «Ночные волки» на горе

В Севастополе 140 праздничных событий, в Москве грандиозный концерт для 40 тыс. зрителей, выставки на бульварах и в аэропортах. Празднование семилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией пройдет с размахом и охватит не только сам регион, но и всю страну. «Известия» выбрали самое интересное.

Москва: «Лужники», «Зарядье» и Кузьминки

Праздничный концерт в «Лужниках» состоится 18 марта в 16:00. Из-за антиковидных ограничений вместо 81 тыс. зрителей стадион примет половину от этого числа, при этом все посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Зато список звезд — впечатляющий: Лариса Долина, Олег Газманов, Елена Ваенга, Тамара Гвердцители, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, «Хор Турецкого», Пелагея, Владимир Пресняков, группы «Город 312», «А-Студио» . А вход — бесплатный.

В парке «Зарядье» открылась выставка «Крым. История». Здесь представлены старинные карты, планы, гравюры, картины, фотографии с середины XIX века и до наших дней. Отдельный раздел выставки посвящен Ливадии — крымской резиденции российского императорского дома. Посетители увидят построенный в 1911 году для императора Николая II дворец, борт № 1 яхту «Штандарт», чудесный ливадийский парк, а также фотографии царской семьи, находящейся на отдыхе в своем крымском имении.

Воссоединение установлено1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Расскажет выставка и о Черноморском флоте и его основной базе — городе Севастополе. Здесь можно будет увидеть дореволюционные снимки кораблей, репортажные кадры боевых походов и учений, российских и советских матросов и офицеров, фотографии боев за освобождение Крыма во время Великой отечественной войны и, конечно, фотохронику исторической Ялтинской конференции.

На Тверском бульваре открылась выставка «Крым сегодня». На ней представлены фотографии природных, исторических и культурных достопримечательностей полуострова. А для желающих увидеть красоты своими глазами в разных точках столицы откроют туристические шале. Здесь можно узнать об основных маршрутах по Крыму. Москвичам и всем остальным, оказавшимся в столице, представится возможность выбрать отдых на любой вкус и тут же определиться с гостиницей или здравницей.

Столичные события охватят не только центральные, но и спальные районы. В Кузьминках на площади Славы запланирована интересная программа для детей и взрослых . В шале «Крым: история великих сражений» гостям расскажут об известных битвах на полуострове, предложат разрисовывать фигурки и начертить ход сражения на карте. В Домике театра можно будет увидеть камерные спектакли. Гостям поведают легенды и прочитают старые сказки Крыма.

А в Матвеевском предложат изучить основы тканого промысла. Желающие смогут воссоздать традиционные крымские орнаменты на раме, освоить вышивку крымской гладью и технику золотого шитья.

Всем желающим научиться писать тушью и пером стоит обратить внимание на площадку «Московских сезонов» на Профсоюзной улице. Там будут проводить мастер-классы в Доме каллиграфии. Пришедшие смогут освоить основы создания крымских орнаментов.

Воссоединение установлено2 Фотография выставки «Крым сегодня» на Тверском бульваре Фото: rosphoto.com

Студия живописи откроется на Ореховом бульваре . Здесь помогут написать крымские пейзажи маслом и гуашью, обучат технике карандашной зарисовки.

В кулинарном шале приготовят любимые блюда моряков: макароны по-флотски, тушеные рапаны и крымский салат с рыбой, яйцом и зеленью. А в Домике мозаики будут создавать в миниатюре орнаменты крымских остановок общественного транспорта 1960-х годов.

Крым: Ялта, Севастополь и Гасфорта

Полотна отечественных художников XIX–XX веков представят в выставочных залах Ливадийского дворца. В экспозиции — портреты известных людей, связанных с полуостровом, композиции с историческими мотивами, пейзажи. Произведения предоставлены Ирбитским государственным музеем изобразительных искусств. На Урале удалось собрать богатую и разноплановую коллекцию работ Леонида Блинова, Константина Богаевского, Алексея Казанцева, Ивана Кузнецова и многих других художников.

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки»18 марта организует традиционный автомотопробег и праздничную программу, посвященную семилетию Русской весны . Колонна из мотоциклов и автомобилей во главе с Хирургом стартует в 10:00 от площади Ленина в Симферополе и отправится через Сапун-гору на Гасфорту. Там состоится концерт в движущихся декорациях байк-шоу с участием Юлии Чичериной, Вадима Самойлова, Сергея Скачкова и других музыкантов.

Также в рамках мероприятия состоится высадка деревьев, открытие камня на Аллее Русской весны и поднятие аэростата с символом воссоединения Крыма с Россией.

Традиция высаживать деревья в память о погибших воинах существует уже не один год. 18 марта Севастополь традиционно даст старт международной акции «Сад памяти». В Парке Победы в 12:00 каждый желающий сможет посадить миндаль.

Воссоединение установлено3 Народный артист СССР Василий Лановой во время акции «Сад памяти» в Парке Победы, июнь 2020 года Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Эта акция будет посвящена народному артисту СССР Василию Семеновичу Лановому: с него начался в свое время «Сад памяти». Кроме Парка победы миндаль зацветет и на Сапун-горе. Всего в Севастополе будет высажено около 500 деревьев.

Обширная праздничная программа запланирована в центре Севастополя. В 12:00 на площади Нахимова молодежь развернет 70-метровую копию Государственного флага Российской Федерации. С этой торжественной акции начнется общегородской праздник.

На площади будет работать выставка военной техники. Там же представят экипировку специальных подразделений. Перед гостями мероприятия пройдут показательные выступления военнослужащих. Ну а молодые люди призывного возраста смогут запомнить этот день, пройдя отбор на службу по контракту. На площади будет организована работа мобильного комплекса, где для каждого желающему проведут ликбез о службе на Черноморском флоте.

В 16:00 в центре Севастополя начнется концерт звезд отечественной сцены. В нем примут участие Александр Маршал, Стас Пьеха, Вика Цыганова, Юлия Савичева, Ольга Кормухина, Елена Максимова, группы «Земляне», «Градусы», «Любэ» , детский музыкальный театр Ильи Резника «Маленькая страна», а также Ансамбль песни и пляски российской армии им. Александрова. В 21:00 торжество завершится праздничным салютом.

Перед симферопольцами выступят артисты и творческие коллективы Крыма. Хэдлайнерами программы станут Ансамбль песни и пляски ордена Суворова Краснознаменного Южного военного округа и заслуженный артист России Денис Майданов. Начало в 18:00. Завершится праздник салютом.

И это еще не всё: все филиалы Музея героической обороны и освобождения Севастополя 18 марта будут работать бесплатно. С 10:00 до 18:00 — день открытых дверей.