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ВОЗ рекомендует продолжать вакцинацию препаратом АstraZeneca

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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить применение вакцины AstraZeneca. Эксперты считают, что польза от препарата перевешивает риски его использования. При этом комитет по безопасности вакцин продолжает исследовать препарат, передает телеканал «Известия». Также свое заключение готовит Европейское агентство лекарственных средств. ВОЗ заявила, что тромбоэмболические осложнения от применения медикаментов случаются часто. По мнению экспертов, вакцинация от COVID-19 не снизит заболеваемость или смертность от других причин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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