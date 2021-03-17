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Памятник Доктору Лизе установили в Подмосковье

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Памятник врачу и основательнице благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавете Глинке открыли перед детским реабилитационным центром «Созвездие» в Красногорске. Об этом говорится 17 марта в сообщении на сайте администрации города.

В церемонии открытия приняли участие глава округа Эльмира Хаймурзина, уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова и другие гости мероприятия.

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Эскиз монумента создан в мастерской «Аллеи российской славы». Отмечается, что памятник посвящен не только памяти Елизаветы Глинки, но и детям, которым она помогала.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года. Она находилась на борту направлявшегося в Сирию самолета Минобороны РФ, разбившегося после вылета из аэропорта Адлера. Катастрофа произошла из-за ошибки пилота.

Также погибли 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова и журналисты, находившиеся в самолете.

Как напоминает «Газета.ру», с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины Глинка оказывала помощь людям, проживающим на территориях самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а с начала операции в Сирии стала летать туда в составе гуманитарных миссий.

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