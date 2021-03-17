В Польше введут полный локдаун из-за COVID-19

Вся территория Польши переходит в режим локдауна из-за COVID-19. Об этом сообщил в среду, 17 марта, министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

«У нас уже нет пространства для введения ограничений на уровне регионов. Единственным выходом является их распространение на всю Польшу», — сказал он на пресс-конференции.

Глава минздрава Польши напомнил, что в разное время уже перешли в режим локдауна Варминьско-Мазурское, Поморское, Мазовецкое и Любуское воеводства страны. Там заболеваемость COVID-19 по-прежнему находится на самом высоком уровне.

Как уточнили на сайте правительства, расширенный на всю страну карантинный режим будет действовать в период с 20 марта по 9 апреля. В соответствии с ограничительными мерами будут закрыты гостиницы, учреждения культуры и спортивные объекты.

Кроме того, будет ограничена работа торговых центров, а ученики с 1 по 3 классы будут учиться дистанционно. В пресс-службе правительства отметили, что локдаун затронет и пасхальную неделю.

В конце февраля Недзельский объявил об ужесточении в стране ограничений в связи с пандемией COVID-19/ Отмечалось, что в регионе на 100 тыс. жителей приходится 45 новых заболевших COVID-19 ежедневно при среднем показателе по стране в 20 случаев.